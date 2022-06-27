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27 Haz 2022 - 19:44

Yargı Dizisinin Eren Komiser’i Uğur Aslan Ölümden Dönmüş! Yürekleri Sızlattı.. Sosyal Medyada İpler Koptu! Sadece Birkaç Dakikayla…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Eren Komiser karakterine hayat veren Uğur Aslan’dan gelen açıklamalarla sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ölümlerden döndüğünü ilk kez açıklayan Uğur Aslan sosyal medyada iplerin kopmasına neden oldu. Sadece birkaç dakikayla hayatta kaldığını açıklayan Uğur Aslan, yüreklerin sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…