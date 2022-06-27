Yargı Dizisinin Eren Komiser’i Uğur Aslan Ölümden Dönmüş! Yürekleri Sızlattı.. Sosyal Medyada İpler Koptu! Sadece Birkaç Dakikayla…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Eren Komiser karakterine hayat veren Uğur Aslan’dan gelen açıklamalarla sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ölümlerden döndüğünü ilk kez açıklayan Uğur Aslan sosyal medyada iplerin kopmasına neden oldu. Sadece birkaç dakikayla hayatta kaldığını açıklayan Uğur Aslan, yüreklerin sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, geçtiğimiz haftalarda ekranlara kısa bir ara vermişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yargı dizisinde Eren Komiser karakterine hayat vererek kalplerde yer edinmiş olan Uğur Aslan’ın ölümlerden döndüğü anları anlatması ise sevenlerini şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.