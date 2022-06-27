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27 Haz 2022 - 23:08

A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! Sepetleriniz Dolup Taşacak! İşte A101’in 8 Temmuz’a Kadar Geçerli Fırsat Yağmuru Aktüeli.

Halk tarafından sevilen market zinciri olan A101 yine seferberliği başlattı. Elektronikten gıdaya her alan ve üründe dev indirimler sunan A101 bu hafta da çok satacak. Her hafta aktüel kataloğu ile müşterilerini mutlu etmeyi unutmayan A101 bu hafta da müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İşte A101’in 8 Temmuz’a kadar geçerli aktüeli.