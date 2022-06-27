- 27 Haz 2022 - 23:08

A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! Sepetleriniz Dolup Taşacak! İşte A101’in 8 Temmuz’a Kadar Geçerli Fırsat Yağmuru Aktüeli.

Halk tarafından sevilen market zinciri olan A101 yine seferberliği başlattı. Elektronikten gıdaya her alan ve üründe dev indirimler sunan A101 bu hafta da çok satacak. Her hafta aktüel kataloğu ile müşterilerini mutlu etmeyi unutmayan A101 bu hafta da müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İşte A101’in 8 Temmuz’a kadar geçerli aktüeli.

Halk tarafından sevilen market zinciri olan A101 yine seferberliği başlattı. Elektronikten gıdaya her alan ve üründe dev indirimler sunan A101 bu hafta da çok satacak. Her hafta aktüel kataloğu ile müşterilerini mutlu etmeyi unutmayan A101 bu hafta da müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İşte A101’in 8 Temmuz’a kadar geçerli aktüeli.

Samsung 43'' 4K Crystal UHD TV 7.199 Türk Lirası
Axen 50'' Ultra HD Android Smart LED TV 4.599 Türk Lirası
Alcatel 1T10 Tablet 699 Türk Lirası
Sunny Letafe Çay Makinesi 249 Türk Lirası
Lenovo IDEAPAD Notebook 3.499 Türk Lirası
Homend Türk Kahve Makinesi 429 Türk Lirası
Çift Kişilik Pike 49 TL 95 Kuruş
Kadife Kaymaz Salon Halısı 199 Türk Lirası
Silk&Blue 2'li Bebek Mama Önlüğü 19 TL 95 Kuruş

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27 Haz 2022 - 23:08 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
BİM Market Bombayı Patlattı! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Almak İsteyenler Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 65 TL’ye Düştü! mask
BİM Market Bombayı Patlattı! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Almak İsteyenler Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 65 TL’ye Düştü!
A101 Marketlerden İnanılmaz İndirim Kampanyası! A’dan Z’ye İhtiyacınız Olan Ne Varsa A101’de Bulacaksınız. Televizyondan Telefona, Tekneden Klimaya Kadar Muhteşem A101 İndirimleri! mask
A101 Marketlerden İnanılmaz İndirim Kampanyası! A’dan Z’ye İhtiyacınız Olan Ne Varsa A101’de Bulacaksınız. Televizyondan Telefona, Tekneden Klimaya Kadar Muhteşem A101 İndirimleri!
Gimsa Markette Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatlarında İnanılmaz İndirim! 1 LT, 4 LT Ve 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı... mask
Gimsa Markette Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatlarında İnanılmaz İndirim! 1 LT, 4 LT Ve 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı...
Tarım Kredi Market Zam ve Enflasyon Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı, Çay, Toz Şeker, Un... Tuvalet Kağıdı Bile 99 Lira, Kilo Kilo Çay 55 Lira! İzdiham Yaşanıyor; Raflar Bomboş Kalıyor… mask
Tarım Kredi Market Zam ve Enflasyon Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı, Çay, Toz Şeker, Un... Tuvalet Kağıdı Bile 99 Lira, Kilo Kilo Çay 55 Lira! İzdiham Yaşanıyor; Raflar Bomboş Kalıyor…
Tarım Kredi Market, Bim Marketi Yaktı Geçti! Peynir 29 Lira, Dana Köfte 43 Lira, Tuvalet Kağıdı 89 Lira… Kuyruk Caddeye Taştı; Raflar Bomboş! mask
Tarım Kredi Market, Bim Marketi Yaktı Geçti! Peynir 29 Lira, Dana Köfte 43 Lira, Tuvalet Kağıdı 89 Lira… Kuyruk Caddeye Taştı; Raflar Bomboş!
BİM Yine Bombayı Patlattı! Dev Cumartesi İndirimi Geliyor! Ankastre Setlerinden Bebek Bakım Setlerine Büyük Fırsat! İşte BİM 1 Temmuz Aktüeli. mask
BİM Yine Bombayı Patlattı! Dev Cumartesi İndirimi Geliyor! Ankastre Setlerinden Bebek Bakım Setlerine Büyük Fırsat! İşte BİM 1 Temmuz Aktüeli.
BİM’den Büyük Salı İndirimi! 28 Haziran’ da BİM Marketlere Gitmeyen Üzülür! Gıda Ürünlerinden Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirimler! İşte İndirimlerle Dolu BİM 28 Haziran Aktüeli. mask
BİM’den Büyük Salı İndirimi! 28 Haziran’ da BİM Marketlere Gitmeyen Üzülür! Gıda Ürünlerinden Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirimler! İşte İndirimlerle Dolu BİM 28 Haziran Aktüeli.
A101 Bombayı Patlattı! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101’e Gidenler Sepetlerini Dolduracak. İşte İndirim Dolu 25 Haziran Aktüeli. mask
A101 Bombayı Patlattı! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101’e Gidenler Sepetlerini Dolduracak. İşte İndirim Dolu 25 Haziran Aktüeli.
ŞOK Market Fiyatları Yine Şaşkına Uğrattı! Çok Ucuz! Elektronikten Gıdaya Muazzam Fiyatlar! 25 Haziran ŞOK Market Aktüeli vatandaşı sevindirdi! İşte ŞOK Market 25 Haziran Aktüeli. mask
ŞOK Market Fiyatları Yine Şaşkına Uğrattı! Çok Ucuz! Elektronikten Gıdaya Muazzam Fiyatlar! 25 Haziran ŞOK Market Aktüeli vatandaşı sevindirdi! İşte ŞOK Market 25 Haziran Aktüeli.
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A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! Sepetleriniz Dolup Taşacak! İşte A101’in 8 Temmuz’a Kadar Geçerli Fırsat Yağmuru Aktüeli. mask
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! Sepetleriniz Dolup Taşacak! İşte A101’in 8 Temmuz’a Kadar Geçerli Fırsat Yağmuru Aktüeli.
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