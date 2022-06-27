A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! Sepetleriniz Dolup Taşacak! İşte A101’in 8 Temmuz’a Kadar Geçerli Fırsat Yağmuru Aktüeli.
Halk tarafından sevilen market zinciri olan A101 yine seferberliği başlattı. Elektronikten gıdaya her alan ve üründe dev indirimler sunan A101 bu hafta da çok satacak. Her hafta aktüel kataloğu ile müşterilerini mutlu etmeyi unutmayan A101 bu hafta da müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İşte A101’in 8 Temmuz’a kadar geçerli aktüeli.
Halk tarafından sevilen market zinciri olan A101 yine seferberliği başlattı. Elektronikten gıdaya her alan ve üründe dev indirimler sunan A101 bu hafta da çok satacak. Her hafta aktüel kataloğu ile müşterilerini mutlu etmeyi unutmayan A101 bu hafta da müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İşte A101’in 8 Temmuz’a kadar geçerli aktüeli.
Samsung 43'' 4K Crystal UHD TV 7.199 Türk Lirası
Axen 50'' Ultra HD Android Smart LED TV 4.599 Türk Lirası
Alcatel 1T10 Tablet 699 Türk Lirası
Sunny Letafe Çay Makinesi 249 Türk Lirası
Lenovo IDEAPAD Notebook 3.499 Türk Lirası
Homend Türk Kahve Makinesi 429 Türk Lirası
Çift Kişilik Pike 49 TL 95 Kuruş
Kadife Kaymaz Salon Halısı 199 Türk Lirası
Silk&Blue 2'li Bebek Mama Önlüğü 19 TL 95 Kuruş
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27 Haz 2022 - 23:08 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.