Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’sinden Şok Haber! Erkan Petekkaya'dan Sağlık Durumu Açıklaması! Görenler Mosmor Oldu! Meğer…

Geçtiğimiz yıllarda olduğu böbrek ameliyatı nedeniyle sık sık zor anlar yaşayan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Sette kalp krizi geçiren ünlü oyuncunun apar topar hastaneye kaldırılması yönündeki iddialar herkesi endişelendirmişti. Erkan Petekkaya’dan ilk kez o iddialar ile ilgili ve sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi! Peki, Erkan Petakkaya kalp krizi mi geçirdi? Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu nasıl? Erkan Petekkaya’nın hastalığı ne? İşte, detaylar…

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