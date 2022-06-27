Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’sinden Şok Haber! Erkan Petekkaya'dan Sağlık Durumu Açıklaması! Görenler Mosmor Oldu! Meğer…
Sette kalp krizi geçiren ünlü oyuncunun apar topar hastaneye kaldırılması yönündeki iddialar herkesi endişelendirmişti. Erkan Petekkaya’dan ilk kez o iddialar ile ilgili ve sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi! Peki, Erkan Petekkaya kalp krizi mi geçirdi? İşte, merak edilenler...
Geçtiğimiz yıllarda olduğu böbrek ameliyatı nedeniyle sık sık zor anlar yaşayan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Sette kalp krizi geçiren ünlü oyuncunun apar topar hastaneye kaldırılması yönündeki iddialar herkesi endişelendirmişti. Erkan Petekkaya’dan ilk kez o iddialar ile ilgili ve sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi! Peki, Erkan Petakkaya kalp krizi mi geçirdi? Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu nasıl? Erkan Petekkaya’nın hastalığı ne? İşte, detaylar…
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27 Haz 2022 - 23:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.