- 27 Haz 2022 - 23:07

49'luk Defne Samyeli, Kırmızı Bikinisiyle Nefes Kesti! Boydan Pozları Görenleri Mest Etti! "Dosta Güven…"

Defne Samyeli’nin son pozu adeta ortalığı karıştı. Ünlü ismin son pozunda ortadan iki bölünen hayranları, bakın neler dedi! Peki, Defne Samyeli ne paylaştı? İşte, merak edilenler...

Bir süredir tatilde olan Defne Samyeli, sezonu nihayet açtığını geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği bir paylaşım ile duyurmuştu. Bu paylaşımın ardından yeni yeni bikinili paylaşımlar yapan Defne Samyeli’nin son pozu adeta ortalığı karıştı. Ünlü ismin son pozunda ortadan iki bölünen hayranları, bakın neler dedi! Peki, Defne Samyeli ne paylaştı? Defne Samyeli nasıl bir paylaşım yaptı? Defne Samyeli’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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27 Haz 2022 - 23:07 - Magazin

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