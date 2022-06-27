49'luk Defne Samyeli, Kırmızı Bikinisiyle Nefes Kesti! Boydan Pozları Görenleri Mest Etti! "Dosta Güven…"
Defne Samyeli’nin son pozu adeta ortalığı karıştı. Ünlü ismin son pozunda ortadan iki bölünen hayranları, bakın neler dedi! Peki, Defne Samyeli ne paylaştı? İşte, merak edilenler...
Bir süredir tatilde olan Defne Samyeli, sezonu nihayet açtığını geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği bir paylaşım ile duyurmuştu. Bu paylaşımın ardından yeni yeni bikinili paylaşımlar yapan Defne Samyeli’nin son pozu adeta ortalığı karıştı. Ünlü ismin son pozunda ortadan iki bölünen hayranları, bakın neler dedi! Peki, Defne Samyeli ne paylaştı? Defne Samyeli nasıl bir paylaşım yaptı? Defne Samyeli’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
27 Haz 2022 - 23:07 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.