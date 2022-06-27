Acun Ilıcalı’nın Şampiyonu Nagihan Karadere’ye Bomba Teklif! Acun Ilıcalı’nın Özel Jetinden Sonra Yaşananlar Şok Etti!
Acun Ilıcalı, yarışmadan elenen Nagihan Karadere ile ilgili kişisel Instagram hesabından bomba gibi bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, “parkurların kraliçesi” diye söz ettiği Nagihan’ın kamera arkası hallerini paylaştı ve o paylaşım kısa sürede gündemin zirvesine yerleşti. Acun Ilıcalı’nın Nagihan Karadere’ye teklifini duyanlar ise şok geçirdi. İşte detaylar…
Survivor All Star programında 7 aylık maraton çok yakında sona erecek. Birbirinden güçlü ve birbirinden azimli isimlerin yer aldığı Survivor All Star programında yarışmacılar teker teker adaya veda ederken, geçtiğimiz hafta veda eden isim de Nagihan Karadere olmuştu. Karadere’nin vedası ünlü yarışmacının sevenlerini çok üzmüştü ve bu vedanın ardından Acun Ilıcalı bir Instagram paylaşımı ile herkesi şaşırttı. Acun Ilıcalı, “parkurların kraliçesi” dediği Nagihan’ın kamera arkası görüntülerini paylaşırken, Ilıcalı’nın teklifini duyanlar şok geçirdi.
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27 Haz 2022 - 16:28 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.