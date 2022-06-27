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27 Haz 2022 - 16:28

Acun Ilıcalı’nın Şampiyonu Nagihan Karadere’ye Bomba Teklif! Acun Ilıcalı’nın Özel Jetinden Sonra Yaşananlar Şok Etti!

Acun Ilıcalı, yarışmadan elenen Nagihan Karadere ile ilgili kişisel Instagram hesabından bomba gibi bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, “parkurların kraliçesi” diye söz ettiği Nagihan’ın kamera arkası hallerini paylaştı ve o paylaşım kısa sürede gündemin zirvesine yerleşti. Acun Ilıcalı’nın Nagihan Karadere’ye teklifini duyanlar ise şok geçirdi. İşte detaylar…