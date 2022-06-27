Oğuzhan Koç’un Eski Aşkı Yağmur Tanrısevsin İç Çamaşırsız Halleriyle Şok Etti! Hiçbir Şey Giymeyince Film Koptu! “Bu Ne Hal!”

Evlenecekleri beklenirken; aniden ayrılarak herkesi şoke eden ünlü çiftlerden biri olan Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin ilişkilerini karşılıklı olarak noktalama kararı almıştı. Bu ilişkinin ardından yaptığı açıklamalar ile bir hayli dikkat çeken Yağmur Tanrısevsin’den bu kez bir açıklama değil, çok dikkat çekecek iddialı bir paylaşım geldi! Peki, Yağmur Tanrısevsin ne paylaştı? Yağmur Tanrısevsin nasıl bir paylaşım yaptı? Yağmur Tanrısevsin’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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