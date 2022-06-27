Oğuzhan Koç’un Eski Aşkı Yağmur Tanrısevsin İç Çamaşırsız Halleriyle Şok Etti! Hiçbir Şey Giymeyince Film Koptu! “Bu Ne Hal!”
Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin ilişkilerini karşılıklı olarak noktalama kararı almıştı. Bu ilişkinin ardından yaptığı açıklamalar ile bir hayli dikkat çeken Yağmur Tanrısevsin’den bu kez bir açıklama değil, çok dikkat çekecek iddialı bir paylaşım geldi! Peki, Yağmur Tanrısevsin ne paylaştı? İşte, merak edilenler...
Evlenecekleri beklenirken; aniden ayrılarak herkesi şoke eden ünlü çiftlerden biri olan Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin ilişkilerini karşılıklı olarak noktalama kararı almıştı. Bu ilişkinin ardından yaptığı açıklamalar ile bir hayli dikkat çeken Yağmur Tanrısevsin’den bu kez bir açıklama değil, çok dikkat çekecek iddialı bir paylaşım geldi! Peki, Yağmur Tanrısevsin ne paylaştı? Yağmur Tanrısevsin nasıl bir paylaşım yaptı? Yağmur Tanrısevsin’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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27 Haz 2022 - 16:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.