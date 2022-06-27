Seren Serengil’in Yeni Adresi Belli Oldu! Söylemezsem Olmaz Programını Bırakıp; O İsimle El Sıkıştı! Gümbür Gümbür Geliyor…

Kısa bir süre önce “Valla valla” isimli şarkısını çıkaran Seren Serengil, kısa sürede 800 bin izlenme almıştı. Youtube şarkısının girmesiyle birlikte Trend olan Seren Serengil, bir kez daha müzik dünyasını sallamıştı. Sezen Aksu’nun yazmış olduğu şarkıyı seslendiren Seren Serengil, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı. Şarkısının ardından öyle bir şeye imzasını attı ki, gören duyan büyük şoku resmen yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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