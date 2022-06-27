Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! 27 Haziran Sigara Fiyatları Kabusu Yaşattı! Marlboro, Parliament, Camel ve WinstonSosyal Medya Bu Zammı Konuşuyor! Tam Tamına…

Gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından henüz etiketlere yansımamış olan zammın sigara fiyatlarına ne zaman geleceği merak ile beklenmeye başladı. Sadece tüketicileri değil, aynı zamanda tekel bayilerini de yakından ilgilenen sigara fiyatlarına altı aylık enflasyon zammının yapılıp yapılmayacağı da öğrenildi! Peki, sigara fiyatlarına zam mı geldi? 27 Haziran sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? işte güncel Philip Morris, BAT, JTİ sigara fiyatları…

Son Güncel Sigara Fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

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