Kısmetse Olur Cansel Çördük Yüzleri Kıpkırmızı Etti! Son Halini Gören Donup Kalıyor! “Eser West’ten Sonra Bir Şeyler Oldu Kadına!”
Bir dönem Türk televizyonlarına damgasını vuran Kısmetse Olur programı, üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Cansel Çördük, programın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Ünlü gelin adayı, programda akıllara kazınan haliyle zaman zaman gündeme geliyordu ancak Çördük, bu kez de geçirdiği değişimle sosyal medyayı salladı. Kısmetse Olur Cansel’in son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar…
Kısmetse Olur programı ilk olarak Ekim 2015’te Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladı. Geniş bir kitleye ulaşan program, daha sonra Nisan 2017’de evlilik programlarının yasaklanması ile birlikte yayın hayatını sonlandırdı. Ancak Kısmetse Olur programında yer alan bazı adayların bulunduğu “Gençlik Başımda Duman” isimli dizi, daha sonra izleyici karşısına çıktı. 2022 yılında Exen ekranlarında yeniden yayınlanacağı konuşulan Kısmetse Olur programında Eser West ile inişli çıkışlı yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Cansel Çördük, geçirdiği değişimin ardından gündemi bir kez daha salladı.
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27 Haz 2022 - 17:00 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.