Kısmetse Olur Cansel Çördük Yüzleri Kıpkırmızı Etti! Son Halini Gören Donup Kalıyor! “Eser West’ten Sonra Bir Şeyler Oldu Kadına!”

Kısmetse Olur programı ilk olarak Ekim 2015’te Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladı. Geniş bir kitleye ulaşan program, daha sonra Nisan 2017’de evlilik programlarının yasaklanması ile birlikte yayın hayatını sonlandırdı. Ancak Kısmetse Olur programında yer alan bazı adayların bulunduğu “Gençlik Başımda Duman” isimli dizi, daha sonra izleyici karşısına çıktı. 2022 yılında Exen ekranlarında yeniden yayınlanacağı konuşulan Kısmetse Olur programında Eser West ile inişli çıkışlı yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Cansel Çördük, geçirdiği değişimin ardından gündemi bir kez daha salladı.

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