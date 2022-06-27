Cüneyt Arkın’ın Yüzünü Görmek İstemediği Kızı Şok Etti! Sır Gibi Saklanıyordu; Kimse Bilmiyordu… “Yok Artık!”

Usta aktör ve Yeşilçam’ın yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın ya da gerçek ismi ile Fahrettin Cüreklibatur, Betül Cüreklibatur ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftin bu evlilikten oğulları Murat ve Kaan dünyaya gelmişti. Ünlü çiftin oğullarını tüm Türkiye biliyor ve Murat ile Kaan kardeşler, babalarına olan benzerlikleriyle de sık sık gündeme geliyor. Ancak Cüneyt Arkın’ın, Betül Cüreklişbatur ile dünya evine girmeden önce bir evlilik daha yaşadığı ve bu evlilikten de bir kızı olduğu ortaya çıktı. Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızını görenler şok oldu.

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