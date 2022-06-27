- 27 Haz 2022 - 17:11 G: 27 Haz 2022 - 17:21

Cüneyt Arkın’ın Yüzünü Görmek İstemediği Kızı Şok Etti! Sır Gibi Saklanıyordu; Kimse Bilmiyordu… “Yok Artık!”

hoşlanmayan Cüneyt Arkın, Betül Cüreklibatur ile hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten dünyaya gelen çocukları Murat ve Kaan ile kameralardan uzak bir hayatı tercih etmişti. Arkın’ın oğulları Murat ve Kaan babalarına olan benzerlikleri ile gündeme gelirken, Cüneyt Arkın ile ilgili şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Cüneyt Arkın’ın bir sır gibi sakladığı kızı herkesi şok etti. İşte detaylar…

Usta aktör ve Yeşilçam’ın yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın ya da gerçek ismi ile Fahrettin Cüreklibatur, Betül Cüreklibatur ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftin bu evlilikten oğulları Murat ve Kaan dünyaya gelmişti. Ünlü çiftin oğullarını tüm Türkiye biliyor ve Murat ile Kaan kardeşler, babalarına olan benzerlikleriyle de sık sık gündeme geliyor. Ancak Cüneyt Arkın’ın, Betül Cüreklişbatur ile dünya evine girmeden önce bir evlilik daha yaşadığı ve bu evlilikten de bir kızı olduğu ortaya çıktı. Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızını görenler şok oldu.

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27 Haz 2022 - 17:11 - Gündem

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