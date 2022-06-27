Survivor Hikmet’in Yarışmada Ki Kazancı Ortaya Çıktı! Balya Balya Parayla Evine Dönüyor; Ev, Arsa, Ne İsterse Onu Alacak! Hay Maşallah...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Hikmet, All Star yarışmasından kazandığı parayla ağızların açık kalmasına neden oldu. Hesabına yatan paraları duyanlar ise “Parayı kırmış” yorumlarında bulundu! Balya balya parayla evine dönen Hikmet Tuğsuz, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Survivor yarışmasını finaline sayılı günler kala; Hikmet Tuğsuz’un kazancının ortaya çıkması herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Ev, arsa hatta ne isterse onu alacak olan Hikmet Tuğsuz, sevenlerini kazandığı parayla şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.