- 27 Haz 2022 - 20:00

Survivor Hikmet’in Yarışmada Ki Kazancı Ortaya Çıktı! Balya Balya Parayla Evine Dönüyor; Ev, Arsa, Ne İsterse Onu Alacak! Hay Maşallah...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Hikmet, All Star yarışmasından kazandığı parayla ağızların açık kalmasına neden oldu. Hesabına yatan paraları duyanlar ise “Parayı kırmış” yorumlarında bulundu! Balya balya parayla evine dönen Hikmet Tuğsuz, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Survivor yarışmasını finaline sayılı günler kala; Hikmet Tuğsuz’un kazancının ortaya çıkması herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Ev, arsa hatta ne isterse onu alacak olan Hikmet Tuğsuz, sevenlerini kazandığı parayla şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Haz 2022 - 20:00 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da İkinci Finalist (Bugün) İfşa Oldu! Bireysel Oyununu O İsim Kazanıyor! Dominik’ten Gelen Bilgi Yaktı Yıktı! O İsmin Vedasından Sonra… mask
Survivor’da İkinci Finalist (Bugün) İfşa Oldu! Bireysel Oyununu O İsim Kazanıyor! Dominik’ten Gelen Bilgi Yaktı Yıktı! O İsmin Vedasından Sonra…
Survivor Yarışmasında Finalistler Belli Oldu! Batuhan’dan Sonra İstanbul’daki Final Koltuğuna O İsim Oturacak! Adem Sevenleri Çıldıracak! mask
Survivor Yarışmasında Finalistler Belli Oldu! Batuhan’dan Sonra İstanbul’daki Final Koltuğuna O İsim Oturacak! Adem Sevenleri Çıldıracak!
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor! mask
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor!
Survivor'da İlk Finalist Batuhan oldu! Acun Ilıcalı Hayatının Haberi Verdi! 2,5 Milyon Liralık Arabadan Sonra Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor'da İlk Finalist Batuhan oldu! Acun Ilıcalı Hayatının Haberi Verdi! 2,5 Milyon Liralık Arabadan Sonra Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Yok Artık!”
Survivor Sude ve Mert’in Son Kararı Tüyler Ürperti! Makbule Şakalakoğlu’nun Ahı Havada Kaldı! Öyle Bir Şeye Karar Verdiler Ki… mask
Survivor Sude ve Mert’in Son Kararı Tüyler Ürperti! Makbule Şakalakoğlu’nun Ahı Havada Kaldı! Öyle Bir Şeye Karar Verdiler Ki…
Survivor Ayşe Yine Milyonları Çileden Çıkarttı! En Yakınım Dediği İsmi Sırtından Bıçakladıktan Sonra… “Her Şeyi Beklerim!” mask
Survivor Ayşe Yine Milyonları Çileden Çıkarttı! En Yakınım Dediği İsmi Sırtından Bıçakladıktan Sonra… “Her Şeyi Beklerim!”
Survivor Adem ve Hikmet Konsey Sonrasında Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Falan Dinlemediler; Finale 3 Gün Kala… “Yok Artık!” mask
Survivor Adem ve Hikmet Konsey Sonrasında Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Falan Dinlemediler; Finale 3 Gün Kala… “Yok Artık!”
Survivor Finaline Günler Kala Şampiyon İsmi Semih Öztürk İfşa Etti! Survivor Ekstra'dan Kovulmuştu; Kupanın Üzerine Yazılan İsmi Resmen Açıkladı! mask
Survivor Finaline Günler Kala Şampiyon İsmi Semih Öztürk İfşa Etti! Survivor Ekstra'dan Kovulmuştu; Kupanın Üzerine Yazılan İsmi Resmen Açıkladı!
Survivor Yarışmasında (BUGÜN) İkinci Dokunulmazlık ve Eleme Adayı Yine İfşa Oldu! Potaya Giren İsim; Bu Hafta Elenebilir! Tehlike Çanları Çalmaya Başladı! mask
Survivor Yarışmasında (BUGÜN) İkinci Dokunulmazlık ve Eleme Adayı Yine İfşa Oldu! Potaya Giren İsim; Bu Hafta Elenebilir! Tehlike Çanları Çalmaya Başladı!
Survivor Sude’den 83 Milyona Mert Açılaması! “Nisa Çok Fazla Abarttı!” Öyle Şeyler Dedi Ki… Mert Öcal İp Üstünde Kaldı… mask
Survivor Sude’den 83 Milyona Mert Açılaması! “Nisa Çok Fazla Abarttı!” Öyle Şeyler Dedi Ki… Mert Öcal İp Üstünde Kaldı…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da İkinci Finalist (Bugün) İfşa Oldu! Bireysel Oyununu O İsim Kazanıyor! Dominik’ten Gelen Bilgi Yaktı Yıktı! O İsmin Vedasından Sonra… mask
Survivor’da İkinci Finalist (Bugün) İfşa Oldu! Bireysel Oyununu O İsim Kazanıyor! Dominik’ten Gelen Bilgi Yaktı Yıktı! O İsmin Vedasından Sonra…
Zuhal Topal’a Acun Ilıcalı Piyangosu Vurdu! Rekor Teklif İle Paraya Para Demeyecek! Müge Anlı ve Esra Erol Bile Bu Kadar Kazanmıyor! Tam Tamına… mask
Zuhal Topal’a Acun Ilıcalı Piyangosu Vurdu! Rekor Teklif İle Paraya Para Demeyecek! Müge Anlı ve Esra Erol Bile Bu Kadar Kazanmıyor! Tam Tamına…
Survivor Yarışmacısı Ayağının Tozuyla Masterchef’e Geliyor! Acun Ilıcalı Onayı Verince; Girişi Kesinleşti! Mehmet Şef Çıldıracak… mask
Survivor Yarışmacısı Ayağının Tozuyla Masterchef’e Geliyor! Acun Ilıcalı Onayı Verince; Girişi Kesinleşti! Mehmet Şef Çıldıracak…
Demet Özdemir’in Nişan Ayakkabısını Görenler Şok Oldu! “Kamyon Tekeri” Topuklusu İçin Servet Dökmüş! “Oğuzhan İşin Zor!” Tam Tamına… mask
Demet Özdemir’in Nişan Ayakkabısını Görenler Şok Oldu! “Kamyon Tekeri” Topuklusu İçin Servet Dökmüş! “Oğuzhan İşin Zor!” Tam Tamına…
Survivor Yarışmasında Finalistler Belli Oldu! Batuhan’dan Sonra İstanbul’daki Final Koltuğuna O İsim Oturacak! Adem Sevenleri Çıldıracak! mask
Survivor Yarışmasında Finalistler Belli Oldu! Batuhan’dan Sonra İstanbul’daki Final Koltuğuna O İsim Oturacak! Adem Sevenleri Çıldıracak!
Yargı Dizisinin Eren Komiser’i Uğur Aslan Ölümden Dönmüş! Yürekleri Sızlattı.. Sosyal Medyada İpler Koptu! Sadece Birkaç Dakikayla… mask
Yargı Dizisinin Eren Komiser’i Uğur Aslan Ölümden Dönmüş! Yürekleri Sızlattı.. Sosyal Medyada İpler Koptu! Sadece Birkaç Dakikayla…
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor! mask
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor!
Hadise ve Ebru Gündeş Kavgası Bitmek Bilmiyor! Bomba İddia; 2 Milyon Lirayı Elinin Tersiyle İtti; “O Varsa Ben Yokum” Dedi! Neler Oluyor? mask
Hadise ve Ebru Gündeş Kavgası Bitmek Bilmiyor! Bomba İddia; 2 Milyon Lirayı Elinin Tersiyle İtti; “O Varsa Ben Yokum” Dedi! Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses’in Gelini Bikinisiyle Böyle Görüntülendi! “Aman Kayınpederin Görmesin!”... Fiziğiyle Ortalığı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses’in Gelini Bikinisiyle Böyle Görüntülendi! “Aman Kayınpederin Görmesin!”... Fiziğiyle Ortalığı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?
Survivor'da İlk Finalist Batuhan oldu! Acun Ilıcalı Hayatının Haberi Verdi! 2,5 Milyon Liralık Arabadan Sonra Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor'da İlk Finalist Batuhan oldu! Acun Ilıcalı Hayatının Haberi Verdi! 2,5 Milyon Liralık Arabadan Sonra Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’da İkinci Finalist (Bugün) İfşa Oldu! Bireysel Oyununu O İsim Kazanıyor! Dominik’ten Gelen Bilgi Yaktı Yıktı! O İsmin Vedasından Sonra… mask
Survivor’da İkinci Finalist (Bugün) İfşa Oldu! Bireysel Oyununu O İsim Kazanıyor! Dominik’ten Gelen Bilgi Yaktı Yıktı! O İsmin Vedasından Sonra…
Zuhal Topal’a Acun Ilıcalı Piyangosu Vurdu! Rekor Teklif İle Paraya Para Demeyecek! Müge Anlı ve Esra Erol Bile Bu Kadar Kazanmıyor! Tam Tamına… mask
Zuhal Topal’a Acun Ilıcalı Piyangosu Vurdu! Rekor Teklif İle Paraya Para Demeyecek! Müge Anlı ve Esra Erol Bile Bu Kadar Kazanmıyor! Tam Tamına…
Survivor Yarışmacısı Ayağının Tozuyla Masterchef’e Geliyor! Acun Ilıcalı Onayı Verince; Girişi Kesinleşti! Mehmet Şef Çıldıracak… mask
Survivor Yarışmacısı Ayağının Tozuyla Masterchef’e Geliyor! Acun Ilıcalı Onayı Verince; Girişi Kesinleşti! Mehmet Şef Çıldıracak…
Demet Özdemir’in Nişan Ayakkabısını Görenler Şok Oldu! “Kamyon Tekeri” Topuklusu İçin Servet Dökmüş! “Oğuzhan İşin Zor!” Tam Tamına… mask
Demet Özdemir’in Nişan Ayakkabısını Görenler Şok Oldu! “Kamyon Tekeri” Topuklusu İçin Servet Dökmüş! “Oğuzhan İşin Zor!” Tam Tamına…
Survivor Yarışmasında Finalistler Belli Oldu! Batuhan’dan Sonra İstanbul’daki Final Koltuğuna O İsim Oturacak! Adem Sevenleri Çıldıracak! mask
Survivor Yarışmasında Finalistler Belli Oldu! Batuhan’dan Sonra İstanbul’daki Final Koltuğuna O İsim Oturacak! Adem Sevenleri Çıldıracak!
Yargı Dizisinin Eren Komiser’i Uğur Aslan Ölümden Dönmüş! Yürekleri Sızlattı.. Sosyal Medyada İpler Koptu! Sadece Birkaç Dakikayla… mask
Yargı Dizisinin Eren Komiser’i Uğur Aslan Ölümden Dönmüş! Yürekleri Sızlattı.. Sosyal Medyada İpler Koptu! Sadece Birkaç Dakikayla…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL