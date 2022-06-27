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27 Haz 2022 - 20:00

Survivor Hikmet’in Yarışmada Ki Kazancı Ortaya Çıktı! Balya Balya Parayla Evine Dönüyor; Ev, Arsa, Ne İsterse Onu Alacak! Hay Maşallah...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Hikmet, All Star yarışmasından kazandığı parayla ağızların açık kalmasına neden oldu. Hesabına yatan paraları duyanlar ise “Parayı kırmış” yorumlarında bulundu! Balya balya parayla evine dönen Hikmet Tuğsuz, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…