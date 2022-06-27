- 27 Haz 2022 - 17:59 G: 27 Haz 2022 - 18:15

Hadise Transparan Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Mehmet Dinçerler’in Dekolteyi Yasakladığı Konuşuluyordu… “Aman Enişte Görmesin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, transparan kıyafetiyle akılları başlardan aldı götürdü! Kısa bir süre önce evlenen, çiçeği burnunda Hadise’nin kocası Mehmet Dinçerler’in dekolteyi yasakladığı konuşuluyordu ama gelen son pozlar şok içerisinde bıraktı! Hadise’nin paylaşımlarını görenler ise “Aman enişte görmesin” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler’le nikah masasına oturan Hadise, düğününden ve nikahından tek bir görsel bile paylaşmamıştı. Düğününe gelen özel konuklarına ise Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uyarılarda bulunarak; tek bir görselin bile basına sızmamasına dikkat etmişti. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu transparan kıyafetli paylaşımı ise yürekleri resmen hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Haz 2022 - 17:59 Ankara- Yaşam

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