Hadise Transparan Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Mehmet Dinçerler’in Dekolteyi Yasakladığı Konuşuluyordu… “Aman Enişte Görmesin!”

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler’le nikah masasına oturan Hadise, düğününden ve nikahından tek bir görsel bile paylaşmamıştı. Düğününe gelen özel konuklarına ise Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uyarılarda bulunarak; tek bir görselin bile basına sızmamasına dikkat etmişti. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu transparan kıyafetli paylaşımı ise yürekleri resmen hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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