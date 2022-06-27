Masterchef Jürileri Mosmor Oldu! Yapım Ekibi Bir Anda Ayağa Kalktı; Yaşananlar Şok Üzerine Şok Yaşattı! Acun Ilıcalı Bile…
Tv8 ekranlarının merakla beklenen Masterchef yarışmasında yaşanan tek bir olay jürilerin mosmor olmasına neden oldu. Yapım ekibinin ayağa kalkmasına neden olan bu durum; şok üzerine şok yaşattı. Acun Ilıcalı’nın bile izlerken zor dakikalar yaşadığı bilinirken; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gördükleri karşısına verdiği tepkiler sosyal medyada viral oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor yarışmasının bitmesiyle birlikte ekranlardaki macerasına başlayacak olan Masterchef yarışmasının fragmanları tek tek yayınlanmaya başladı! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın sunumuyla gerçekleşecek olan Masterchef yarışmasının yeni bölümünde yaşananlar seyircilerin bile nutkunun tutulmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.