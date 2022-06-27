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27 Haz 2022 - 18:26

Masterchef Jürileri Mosmor Oldu! Yapım Ekibi Bir Anda Ayağa Kalktı; Yaşananlar Şok Üzerine Şok Yaşattı! Acun Ilıcalı Bile…

Tv8 ekranlarının merakla beklenen Masterchef yarışmasında yaşanan tek bir olay jürilerin mosmor olmasına neden oldu. Yapım ekibinin ayağa kalkmasına neden olan bu durum; şok üzerine şok yaşattı. Acun Ilıcalı’nın bile izlerken zor dakikalar yaşadığı bilinirken; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gördükleri karşısına verdiği tepkiler sosyal medyada viral oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…