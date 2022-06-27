Survivor Ayşe Yine Milyonları Çileden Çıkarttı! En Yakınım Dediği İsmi Sırtından Vurduktan Sonra… “Her Şeyi Beklerim!”

TV 8 ekranlarının artık değişmez ve vazgeçilmez olan yapımlarından biri olan Survivor Türkiye programı, 2022 sezonuna All Star formatıyla giriş yapmıştı. Yılın başlarında ekranlara gelmeye başlayan yarışmada birbirinden güçlü isimler yer alıyordu ancak programda geriye artık sadece 5 isim kaldı. Birçok favorinin de birer birer elendiği Survivor adasında yarışmacılar arasında yaklaşan finalin gerginliği yaşanmaya devam ediyor. Programın Cumartesi akşamında ekranlara gelen 145. bölümünde de bu gerginliği gözler önüne seren bir tartışma yaşandı.

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