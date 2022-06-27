Survivor Ayşe Yine Milyonları Çileden Çıkarttı! En Yakınım Dediği İsmi Sırtından Vurduktan Sonra… “Her Şeyi Beklerim!”
Sevilen yarışma programı, Instagram canlı yayında açıklama yapan Acun Ilıcalı’nın verdiği bilgiye göre 30 Haziran gecesinde büyük final yaparak şampiyonunu belirleyecek. Şampiyonun belirleneceği heyecanlı yarışmada karşı karşıya gelen yarışmacılar arasındaki rekabet de bu nedenle artarak ilerlemeye devam ediyor. Geri sayımın başladığı yarışmada son olarak Ayşe ile Adem arasında tansiyon yükseldi. Ayşe’nin, Adem’e karşı yarışma sırasında sarf ettiği sözler adeta olay yarattı. İşte detaylar…
TV 8 ekranlarının artık değişmez ve vazgeçilmez olan yapımlarından biri olan Survivor Türkiye programı, 2022 sezonuna All Star formatıyla giriş yapmıştı. Yılın başlarında ekranlara gelmeye başlayan yarışmada birbirinden güçlü isimler yer alıyordu ancak programda geriye artık sadece 5 isim kaldı. Birçok favorinin de birer birer elendiği Survivor adasında yarışmacılar arasında yaklaşan finalin gerginliği yaşanmaya devam ediyor. Programın Cumartesi akşamında ekranlara gelen 145. bölümünde de bu gerginliği gözler önüne seren bir tartışma yaşandı.
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27 Haz 2022 - 18:42 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.