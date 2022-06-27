Survivor Sude ve Mert’in Son Kararı Tüyler Ürperti! Makbule Şakalakoğlu’nun Ahı Havada Kaldı! Öyle Bir Şeye Karar Verdiler Ki…
Yarışma tüm hızıyla devam ederken, yarışmada yer alan eski isimler de özel hayatlarındaki gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimler arasında bulunan ve adada aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Mert Öcal ve Sude Burcu cephesinde yepyeni bir gelişme yaşandı. Daha önce aşk yaşadığı Makbule Karabudak’a ihanet ettiği iddia edilen Mert Öcal ile Sude Burcu hakkında ortaya çıkan bir haber gündemi tepetaklak salladı! İşte detaylar…
Survivor All Star programı, son yılların en çok izlenen ve en çok ilgi çeken yapımlarından biri olmayı başardı. Zira her sezon olduğu gibi bu sezonda da yarışmada çok güçlü şampiyonluk adayları vardı. Ancak bu sezon yarışmada bir de aşk üçgenlerinin olması izleyicilerin dikkatini daha çok çekti. Bu aşk üçgenine dair iddialarda her ne kadar Nisa ile Ogeday’ın isimleri daha sık gündeme gelmiş olsa da Mert Öcal ve Sude Burcu ikilisi ilerleyen dönemlerde aşk dedikodularında bayrağı devraldı. Ünlü çift, şimdi yepyeni bir haberle gündeme geliyor.
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27 Haz 2022 - 18:49 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.