Mahkum Dizisinden Kahreden Ayrılık Haberi Geldi! Barış ve Savcı Fırat Gözyaşlarına Boğulacak! Sezon Finali Hiç Kimseye Yaramadı…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’dan kahreden ayrılık haberi geldi! Barış ve Savcı Fırat’ın gözyaşlarına boğulacağı ve bu ayrılık kararından hiç hoşlanmayacakları gündeme bomba gibi düştü. Sezon finalinin kimseye yaramadığına dair yorumlar yapılırken; Mahkum dizisinden gelen karar seyircileri de mahvetti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Mahkum dizisinden gelen ayrılık kararı ise seyircileri yaktı yıktı! Peki, Mahkum dizisinden ayrılan isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.