- 27 Haz 2022 - 18:55 G: 27 Haz 2022 - 19:16

Mahkum Dizisinden Kahreden Ayrılık Haberi Geldi! Barış ve Savcı Fırat Gözyaşlarına Boğulacak! Sezon Finali Hiç Kimseye Yaramadı…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’dan kahreden ayrılık haberi geldi! Barış ve Savcı Fırat’ın gözyaşlarına boğulacağı ve bu ayrılık kararından hiç hoşlanmayacakları gündeme bomba gibi düştü. Sezon finalinin kimseye yaramadığına dair yorumlar yapılırken; Mahkum dizisinden gelen karar seyircileri de mahvetti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Mahkum dizisinden gelen ayrılık kararı ise seyircileri yaktı yıktı! Peki, Mahkum dizisinden ayrılan isim kim oldu?

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27 Haz 2022 - 18:55 Ankara- Yaşam

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