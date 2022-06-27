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27 Haz 2022 - 18:55

Mahkum Dizisinden Kahreden Ayrılık Haberi Geldi! Barış ve Savcı Fırat Gözyaşlarına Boğulacak! Sezon Finali Hiç Kimseye Yaramadı…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’dan kahreden ayrılık haberi geldi! Barış ve Savcı Fırat’ın gözyaşlarına boğulacağı ve bu ayrılık kararından hiç hoşlanmayacakları gündeme bomba gibi düştü. Sezon finalinin kimseye yaramadığına dair yorumlar yapılırken; Mahkum dizisinden gelen karar seyircileri de mahvetti. İşte merak edilen tüm detaylar…