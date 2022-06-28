Survivor Finale Çıkan İsimler Günler Öncesi Tek Tek İfşa Oldu! Batuhan mı, Adem mi, Nisa mı, Ayşe mi? Dominik Adasından Gelen Bilgi… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da finale çıkanlar tek tek ifşa edildi! Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümle birlikte iki yarışmacı büyük SMS’e yeniden girecek, diğer iki isimse İstanbul’da yapılacak olan finale çıkacaktı! Dominik adasından gelen bilgi herkesi şok içerisinde bıraktı! Peki, final koltuğuna oturan isim Adem mi, Nisa mı, Batuhan mı, Ayşe mi oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ayşe Yüksel’in bireysel dokunulmazlığı kazanmasıyla birlikte Adem Kılıççı otomatik olarak potaya giren isim olmuştu. Adem Kılıççı, Hikmet Tuğsuz ve Nisa Bölükbaşı potasından hayallerine veda eden isimse Hikmet Tuğsuz olmuştu. Artık 4 kişi kalan yarışmacılardan sadece 2 isim hayallerini garanti altına alacaktı! Peki, hangi isimler finale çıktı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.