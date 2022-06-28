- 28 Haz 2022 - 22:20

Survivor Finale Çıkan İsimler Günler Öncesi Tek Tek İfşa Oldu! Batuhan mı, Adem mi, Nisa mı, Ayşe mi? Dominik Adasından Gelen Bilgi… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da finale çıkanlar tek tek ifşa edildi! Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümle birlikte iki yarışmacı büyük SMS’e yeniden girecek, diğer iki isimse İstanbul’da yapılacak olan finale çıkacaktı! Dominik adasından gelen bilgi herkesi şok içerisinde bıraktı! Peki, final koltuğuna oturan isim Adem mi, Nisa mı, Batuhan mı, Ayşe mi oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ayşe Yüksel’in bireysel dokunulmazlığı kazanmasıyla birlikte Adem Kılıççı otomatik olarak potaya giren isim olmuştu. Adem Kılıççı, Hikmet Tuğsuz ve Nisa Bölükbaşı potasından hayallerine veda eden isimse Hikmet Tuğsuz olmuştu. Artık 4 kişi kalan yarışmacılardan sadece 2 isim hayallerini garanti altına alacaktı! Peki, hangi isimler finale çıktı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

28 Haz 2022 - 22:20 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor! mask
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor!
Survivor Aşkları Birbirlerine Resti Çekti! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Sosyal Medyadan Öyle Bir Paylaşım Yaptılar Ki… “Ah Alırsanız Olacağı Bu!” mask
Survivor Aşkları Birbirlerine Resti Çekti! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Sosyal Medyadan Öyle Bir Paylaşım Yaptılar Ki… “Ah Alırsanız Olacağı Bu!”
Survivor Yarışmasında Adem ve Hikmet Son Kavgalarını Ettiler! Konseyde Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasında Adem ve Hikmet Son Kavgalarını Ettiler! Konseyde Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Yok Artık!”
Survivor Avatar Atakan Acun Medya’ya Resti Çekti! “Canlı Yayındayız, 83 Milyon İzliyor” Demedi! Acun’u Karşısına Aldı… mask
Survivor Avatar Atakan Acun Medya’ya Resti Çekti! “Canlı Yayındayız, 83 Milyon İzliyor” Demedi! Acun’u Karşısına Aldı…
Survivor Adem’den Flaş Batuhan Karacakaya Açıklaması! Sırt Sırta Verdikleri Konuşuluyordu; Darbeyi İndirdi! Tokat Gibi Çarptı, Yere Serdi… mask
Survivor Adem’den Flaş Batuhan Karacakaya Açıklaması! Sırt Sırta Verdikleri Konuşuluyordu; Darbeyi İndirdi! Tokat Gibi Çarptı, Yere Serdi…
Survivor Hikmet’in Elenme Sebebi Ortaya Çıktı! Yapım Tarafından Son Karar Verilmiş! Perde Arkası Üzücü... mask
Survivor Hikmet’in Elenme Sebebi Ortaya Çıktı! Yapım Tarafından Son Karar Verilmiş! Perde Arkası Üzücü...
Survivor Hikmet Tuğsuz'un Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Hikmet Tuğsuz’ın Memleketi… mask
Survivor Hikmet Tuğsuz'un Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Hikmet Tuğsuz’ın Memleketi…
Survivor Hikmet’in Yarışmada Ki Kazancı Ortaya Çıktı! Balya Balya Parayla Evine Dönüyor; Ev, Arsa, Ne İsterse Onu Alacak! Hay Maşallah... mask
Survivor Hikmet’in Yarışmada Ki Kazancı Ortaya Çıktı! Balya Balya Parayla Evine Dönüyor; Ev, Arsa, Ne İsterse Onu Alacak! Hay Maşallah...
Survivor Hikmet Tuğsuz Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Hikmet Tuğsuz Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Survivor Hikmet Tuğsuz Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Hikmet Tuğsuz Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Survivor’da İkinci Finalist (Bugün) İfşa Oldu! Bireysel Oyununu O İsim Kazanıyor! Dominik’ten Gelen Bilgi Yaktı Yıktı! O İsmin Vedasından Sonra… mask
Survivor’da İkinci Finalist (Bugün) İfşa Oldu! Bireysel Oyununu O İsim Kazanıyor! Dominik’ten Gelen Bilgi Yaktı Yıktı! O İsmin Vedasından Sonra…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisine Yeniden O İsim Dönüyor! Ne Şahika, Ne Zehra, Ne Kerim… Yapım Ekibi Açıklayınca Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisine Yeniden O İsim Dönüyor! Ne Şahika, Ne Zehra, Ne Kerim… Yapım Ekibi Açıklayınca Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Oğuzhan Koç, 'Akustik Türkçe Pop'tan Yana! mask
Oğuzhan Koç, 'Akustik Türkçe Pop'tan Yana!
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor! mask
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor!
Sagopa Kajmer Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Sagopa Kajmer Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Şarkıcı Ceylan’ın Oğlu ve Kızını Gören Neye Uğradığını Şaşırıyor! “Estetikler Olmasa…” Instagram Bu Görsellerle Ayağa Kalktı! mask
Şarkıcı Ceylan’ın Oğlu ve Kızını Gören Neye Uğradığını Şaşırıyor! “Estetikler Olmasa…” Instagram Bu Görsellerle Ayağa Kalktı!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Müjdeli Haber Geldi! Birbirlerinin Yüzlerini Bile Görmek İstemiyorlardı Ama… “Sonunda Be!” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Müjdeli Haber Geldi! Birbirlerinin Yüzlerini Bile Görmek İstemiyorlardı Ama… “Sonunda Be!”
Hadise Minicik Şortuyla Yine Yaptı Yapacağını! Fileli Çorabıyla Sıcakları Bastırdı; Instagram Yangınlar İçerisinde Kaldı! Mehmet Dinçerler’den İzin Alıp… mask
Hadise Minicik Şortuyla Yine Yaptı Yapacağını! Fileli Çorabıyla Sıcakları Bastırdı; Instagram Yangınlar İçerisinde Kaldı! Mehmet Dinçerler’den İzin Alıp…
Acun Ilıcalı’nın Murat Ceylan’la Anlaşmaları Bitti Mi? Yeni Sezon İçin O İsimle Anlaştı; Hazırlıklar Başladı! “Emekliye Ayrıldı!” mask
Acun Ilıcalı’nın Murat Ceylan’la Anlaşmaları Bitti Mi? Yeni Sezon İçin O İsimle Anlaştı; Hazırlıklar Başladı! “Emekliye Ayrıldı!”
Merve Boluğur’un Annesi Dumur Etti! Bir Zamanlar Murat Dalkılıç’ın Kaynanasıydı… “Kızından Daha Güzelsin!” mask
Merve Boluğur’un Annesi Dumur Etti! Bir Zamanlar Murat Dalkılıç’ın Kaynanasıydı… “Kızından Daha Güzelsin!”
Survivor Aşkları Birbirlerine Resti Çekti! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Sosyal Medyadan Öyle Bir Paylaşım Yaptılar Ki… “Ah Alırsanız Olacağı Bu!” mask
Survivor Aşkları Birbirlerine Resti Çekti! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Sosyal Medyadan Öyle Bir Paylaşım Yaptılar Ki… “Ah Alırsanız Olacağı Bu!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yasak Elma Dizisine Yeniden O İsim Dönüyor! Ne Şahika, Ne Zehra, Ne Kerim… Yapım Ekibi Açıklayınca Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisine Yeniden O İsim Dönüyor! Ne Şahika, Ne Zehra, Ne Kerim… Yapım Ekibi Açıklayınca Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Sagopa Kajmer Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Sagopa Kajmer Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor! mask
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor!
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Haziran 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Haziran 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Haziran 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Haziran 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Acun Ilıcalı’nın Murat Ceylan’la Anlaşmaları Bitti Mi? Yeni Sezon İçin O İsimle Anlaştı; Hazırlıklar Başladı! “Emekliye Ayrıldı!” mask
Acun Ilıcalı’nın Murat Ceylan’la Anlaşmaları Bitti Mi? Yeni Sezon İçin O İsimle Anlaştı; Hazırlıklar Başladı! “Emekliye Ayrıldı!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL