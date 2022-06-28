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28 Haz 2022 - 22:20

Survivor Finale Çıkan İsimler Günler Öncesi Tek Tek İfşa Oldu! Batuhan mı, Adem mi, Nisa mı, Ayşe mi? Dominik Adasından Gelen Bilgi… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da finale çıkanlar tek tek ifşa edildi! Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümle birlikte iki yarışmacı büyük SMS’e yeniden girecek, diğer iki isimse İstanbul’da yapılacak olan finale çıkacaktı! Dominik adasından gelen bilgi herkesi şok içerisinde bıraktı! Peki, final koltuğuna oturan isim Adem mi, Nisa mı, Batuhan mı, Ayşe mi oldu?