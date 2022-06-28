Zaaflarına Hep Yenik Düşen Burçlar Hangisidir? İşte Kadın ve Erkek Burçlarının En Büyük Zaafları…
Her insanın güçlü yönleri olduğu kadar zayıf yönleri de bulunuyor. Zaaflar ise, genellikle en güçlü özelliklerin yokluğuna işaret ediyor. Elbette zaaflarımız ile burçlarımız arasında da bir ilişki bulunuyor! Peki, zaafları olan burçlar hangisidir? İşte, merak edilenler...
Her insanın güçlü yönleri olduğu kadar zayıf yönleri de bulunuyor. Özellikle karakter üzerinde burçların etkisi düşünüldüğünde insanların hem güçlü hem de zayıf yönlerinde burçların etkisi olduğunu söylemek oldukça yerinde oluyor. Güçlü ve zayıf özellikler bir yana bir de zaaflar bulunuyor. Zaaflar ise, genellikle en güçlü özelliklerin yokluğuna işaret ediyor. Elbette zaaflarımız ile burçlarımız arasında da bir ilişki bulunuyor! Peki, zaafları olan burçlar hangisidir? İşte kadın ve erkek burçlarının en büyük zaafları…
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28 Haz 2022 - 22:22 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.