Zaaflarına Hep Yenik Düşen Burçlar Hangisidir? İşte Kadın ve Erkek Burçlarının En Büyük Zaafları…

Her insanın güçlü yönleri olduğu kadar zayıf yönleri de bulunuyor. Özellikle karakter üzerinde burçların etkisi düşünüldüğünde insanların hem güçlü hem de zayıf yönlerinde burçların etkisi olduğunu söylemek oldukça yerinde oluyor. Güçlü ve zayıf özellikler bir yana bir de zaaflar bulunuyor. Zaaflar ise, genellikle en güçlü özelliklerin yokluğuna işaret ediyor. Elbette zaaflarımız ile burçlarımız arasında da bir ilişki bulunuyor! Peki, zaafları olan burçlar hangisidir? İşte kadın ve erkek burçlarının en büyük zaafları…

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