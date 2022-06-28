Sagopa Kajmer Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Geçtiğimiz gün bir tweet atan Ceza, 20 sene önce Sagopa Kajmer ile birlikte çıkardığı Med Cezir isimli albümünün yıl dönümünü kutladı. Sagopa Kajmer ise, o kutlamayı es geçmeyerek tweeti retweet yaptı. Peki, Sagopa Kajmer kaç yaşında? Sagopa Kajmer kimdir, aslen nereli? Sagopa Kajmer gerçek adı ne, evli mi? İşte, ayrıntılar...
Rap dünyasının usta isimleri olan ve farklı tarzları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Sagopa Kajmer ve Ceza uzunca zamandır konuşmuyordu. Geçtiğimiz gün bir tweet atan Ceza, 20 sene önce Sagopa Kajmer ile birlikte çıkardığı Med Cezir isimli albümünün yıl dönümünü kutladı. Sagopa Kajmer ise, o kutlamayı es geçmeyerek tweeti retweet yaptı. Bu karşılıklı jestlerin üzerine ise, ikilinin yaşamı yeniden mercek altına alındı! Peki, Sagopa Kajmer kaç yaşında? Sagopa Kajmer kimdir, aslen nereli? Sagopa Kajmer gerçek adı ne, evli mi? İşte, detaylar…
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28 Haz 2022 - 21:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.