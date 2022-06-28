- 28 Haz 2022 - 21:18

Sagopa Kajmer Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Geçtiğimiz gün bir tweet atan Ceza, 20 sene önce Sagopa Kajmer ile birlikte çıkardığı Med Cezir isimli albümünün yıl dönümünü kutladı. Sagopa Kajmer ise, o kutlamayı es geçmeyerek tweeti retweet yaptı. Peki, Sagopa Kajmer kaç yaşında? Sagopa Kajmer kimdir, aslen nereli? Sagopa Kajmer gerçek adı ne, evli mi? İşte, ayrıntılar...

Rap dünyasının usta isimleri olan ve farklı tarzları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Sagopa Kajmer ve Ceza uzunca zamandır konuşmuyordu. Geçtiğimiz gün bir tweet atan Ceza, 20 sene önce Sagopa Kajmer ile birlikte çıkardığı Med Cezir isimli albümünün yıl dönümünü kutladı. Sagopa Kajmer ise, o kutlamayı es geçmeyerek tweeti retweet yaptı. Bu karşılıklı jestlerin üzerine ise, ikilinin yaşamı yeniden mercek altına alındı! Peki, Sagopa Kajmer kaç yaşında? Sagopa Kajmer kimdir, aslen nereli? Sagopa Kajmer gerçek adı ne, evli mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

28 Haz 2022 - 21:18 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor! mask
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor!
Oğuzhan Koç, 'Akustik Türkçe Pop'tan Yana! mask
Oğuzhan Koç, 'Akustik Türkçe Pop'tan Yana!
Şarkıcı Ceylan’ın Oğlu ve Kızını Gören Neye Uğradığını Şaşırıyor! “Estetikler Olmasa…” Instagram Bu Görsellerle Ayağa Kalktı! mask
Şarkıcı Ceylan’ın Oğlu ve Kızını Gören Neye Uğradığını Şaşırıyor! “Estetikler Olmasa…” Instagram Bu Görsellerle Ayağa Kalktı!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Müjdeli Haber Geldi! Birbirlerinin Yüzlerini Bile Görmek İstemiyorlardı Ama… “Sonunda Be!” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Müjdeli Haber Geldi! Birbirlerinin Yüzlerini Bile Görmek İstemiyorlardı Ama… “Sonunda Be!”
Hadise Minicik Şortuyla Yine Yaptı Yapacağını! Fileli Çorabıyla Sıcakları Bastırdı; Instagram Yangınlar İçerisinde Kaldı! Mehmet Dinçerler’den İzin Alıp… mask
Hadise Minicik Şortuyla Yine Yaptı Yapacağını! Fileli Çorabıyla Sıcakları Bastırdı; Instagram Yangınlar İçerisinde Kaldı! Mehmet Dinçerler’den İzin Alıp…
Acun Ilıcalı’nın Murat Ceylan’la Anlaşmaları Bitti Mi? Yeni Sezon İçin O İsimle Anlaştı; Hazırlıklar Başladı! “Emekliye Ayrıldı!” mask
Acun Ilıcalı’nın Murat Ceylan’la Anlaşmaları Bitti Mi? Yeni Sezon İçin O İsimle Anlaştı; Hazırlıklar Başladı! “Emekliye Ayrıldı!”
Merve Boluğur’un Annesi Dumur Etti! Bir Zamanlar Murat Dalkılıç’ın Kaynanasıydı… “Kızından Daha Güzelsin!” mask
Merve Boluğur’un Annesi Dumur Etti! Bir Zamanlar Murat Dalkılıç’ın Kaynanasıydı… “Kızından Daha Güzelsin!”
Survivor Aşkları Birbirlerine Resti Çekti! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Sosyal Medyadan Öyle Bir Paylaşım Yaptılar Ki… “Ah Alırsanız Olacağı Bu!” mask
Survivor Aşkları Birbirlerine Resti Çekti! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Sosyal Medyadan Öyle Bir Paylaşım Yaptılar Ki… “Ah Alırsanız Olacağı Bu!”
Seda Sayan, 25 Yaş Küçük Çıtır Kocasına Aşkını Haykırdı! “Oğlunu Ara Sıra Aklına Getir!” Kocası İçin Öyle Bir Şey Yapmış Ki… mask
Seda Sayan, 25 Yaş Küçük Çıtır Kocasına Aşkını Haykırdı! “Oğlunu Ara Sıra Aklına Getir!” Kocası İçin Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Tatil Pozlarıyla Yaktı Yıktı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! “Evli Sevgilin Hayri Görmesin!” mask
Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Tatil Pozlarıyla Yaktı Yıktı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! “Evli Sevgilin Hayri Görmesin!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sagopa Kajmer Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Sagopa Kajmer Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor! mask
Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor!
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Haziran 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Haziran 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Haziran 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Haziran 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Acun Ilıcalı’nın Murat Ceylan’la Anlaşmaları Bitti Mi? Yeni Sezon İçin O İsimle Anlaştı; Hazırlıklar Başladı! “Emekliye Ayrıldı!” mask
Acun Ilıcalı’nın Murat Ceylan’la Anlaşmaları Bitti Mi? Yeni Sezon İçin O İsimle Anlaştı; Hazırlıklar Başladı! “Emekliye Ayrıldı!”
Hadise Minicik Şortuyla Yine Yaptı Yapacağını! Fileli Çorabıyla Sıcakları Bastırdı; Instagram Yangınlar İçerisinde Kaldı! Mehmet Dinçerler’den İzin Alıp… mask
Hadise Minicik Şortuyla Yine Yaptı Yapacağını! Fileli Çorabıyla Sıcakları Bastırdı; Instagram Yangınlar İçerisinde Kaldı! Mehmet Dinçerler’den İzin Alıp…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL