Sagopa Kajmer Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Rap dünyasının usta isimleri olan ve farklı tarzları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Sagopa Kajmer ve Ceza uzunca zamandır konuşmuyordu. Geçtiğimiz gün bir tweet atan Ceza, 20 sene önce Sagopa Kajmer ile birlikte çıkardığı Med Cezir isimli albümünün yıl dönümünü kutladı. Sagopa Kajmer ise, o kutlamayı es geçmeyerek tweeti retweet yaptı. Bu karşılıklı jestlerin üzerine ise, ikilinin yaşamı yeniden mercek altına alındı! Peki, Sagopa Kajmer kaç yaşında? Sagopa Kajmer kimdir, aslen nereli? Sagopa Kajmer gerçek adı ne, evli mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...