Akaryakıta Bomba Gibi İndirim Geliyor! Doların Beklenmedik Düşüşü Fiyat Dengesini Bozdu! İşte 28 Haziran Benzin, Motorin, LPG Fiyatı
Benzin ve motorin fiyatlarında doların düşüşü le birlikte yeniden indirim umudu ortaya çıktı. Peki, akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, motorin, LPG düşecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, ayrıntılar...
Bir süredir sürekli olarak yükselişi ile vatandaşların cebini yakmaya başlayan akaryakıt fiyatları, ulaşımdan mutfağa kadar her yerde hissedilen bir hayat pahalılığını ortaya çıkardı. Özellikle doların yükselişinden de kur farkı olarak hissedilen benzin ve motorin fiyatlarında doların düşüşü le birlikte yeniden indirim umudu ortaya çıktı. Peki, akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, motorin, LPG düşecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Haziran benzin, motorin, LPG fiyatı…
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28 Haz 2022 - 11:30 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.