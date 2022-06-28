Akaryakıta Bomba Gibi İndirim Geliyor! Doların Beklenmedik Düşüşü Fiyat Dengesini Bozdu! İşte 28 Haziran Benzin, Motorin, LPG Fiyatı

Bir süredir sürekli olarak yükselişi ile vatandaşların cebini yakmaya başlayan akaryakıt fiyatları, ulaşımdan mutfağa kadar her yerde hissedilen bir hayat pahalılığını ortaya çıkardı. Özellikle doların yükselişinden de kur farkı olarak hissedilen benzin ve motorin fiyatlarında doların düşüşü le birlikte yeniden indirim umudu ortaya çıktı. Peki, akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, motorin, LPG düşecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Haziran benzin, motorin, LPG fiyatı…

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