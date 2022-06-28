- 28 Haz 2022 - 11:27 G: 28 Haz 2022 - 11:59

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı İç Çamaşırsız Halleriyle Yangınlar Çıkardı! “Ramazan Görse Boşar!” Instagram’ı Salladıkça Salladı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, yürekleri hoplattı! İç çamaşırı giymeyen Hazal Çağlar’ın güzelliğini görenler ise adeta dondu kaldı! Birçok kişi Hazal Çağlar’ın bu paylaşımını görünce Göl Dağı dizisinden göndermelerde bulunarak; “Ramazan seni bu halde görse boşar” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Eylül ayına kadar ara veren diziden ayrılan Gülsim Ali İlhan ise yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatilden paylaşımlarda bulunan Hazal Çağlar, iç çamaşırsız halleriyle akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Haz 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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