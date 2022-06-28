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28 Haz 2022 - 11:27

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı İç Çamaşırsız Halleriyle Yangınlar Çıkardı! “Ramazan Görse Boşar!” Instagram’ı Salladıkça Salladı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, yürekleri hoplattı! İç çamaşırı giymeyen Hazal Çağlar’ın güzelliğini görenler ise adeta dondu kaldı! Birçok kişi Hazal Çağlar’ın bu paylaşımını görünce Göl Dağı dizisinden göndermelerde bulunarak; “Ramazan seni bu halde görse boşar” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…