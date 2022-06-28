Fenerbahçeli Arda Güler'in Sevgilisi Zeynep Saka Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Arda Güler ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giydikten sonra 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer olan Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe ile anlaşmaya varmıştı. İmzaladığı anlaşma ile günlerce konuşulan başarılı oyuncu, performansıyla da yeşil sahalara bu sezon damgasını vurdu. Ancak, Arda Güler’i bu kez haber yaptıran başarısı değil, kız arkadaşı Zeynep Saka ile yaptığı o paylaşım oldu! Peki, Fenerbahçeli Arda Güler'in sevgilisi Zeynep Saka kaç yaşında? Zeynep Saka kimdir, aslen nereli? Zeynep Saka ünlü mü, mesleği ne? İşte, detaylar…

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