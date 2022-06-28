Fenerbahçeli Arda Güler'in Sevgilisi Zeynep Saka Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Arda Güler ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
İmzaladığı anlaşma ile günlerce konuşulan başarılı oyuncu, performansıyla da yeşil sahalara bu sezon damgasını vurdu. Ancak, Arda Güler’i bu kez haber yaptıran başarısı değil, kız arkadaşı Zeynep Saka ile yaptığı o paylaşım oldu! Peki, Fenerbahçeli Arda Güler'in sevgilisi Zeynep Saka kaç yaşında? İşte, ayrıntılar...
Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giydikten sonra 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer olan Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe ile anlaşmaya varmıştı. İmzaladığı anlaşma ile günlerce konuşulan başarılı oyuncu, performansıyla da yeşil sahalara bu sezon damgasını vurdu. Ancak, Arda Güler’i bu kez haber yaptıran başarısı değil, kız arkadaşı Zeynep Saka ile yaptığı o paylaşım oldu! Peki, Fenerbahçeli Arda Güler'in sevgilisi Zeynep Saka kaç yaşında? Zeynep Saka kimdir, aslen nereli? Zeynep Saka ünlü mü, mesleği ne? İşte, detaylar…
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28 Haz 2022 - 11:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.