Fenomen Gelin Adayı Hanife Kırmızı Çizgiyi Aştı! “Mide Bulandırıcı ve İğrenç…” Sosyal Medya Sallanıyor!
Bir dönem televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan, yayınlandıkları dönemlere damgasını vuran izdivaç programları, gelen yasağın ardından artık yayınlanmıyor. Ancak bu programlara katılmış olan bazı isimler hala isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. Katıldığı izdivaç programlarında adını duyuran ve Türkiye’de “Fenomen Gelin Adayı” olarak da tanınan Hanife Gürdal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. İşte detaylar...
Paylaşımlarıyla, özel hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme gelen Hanife Gürdal, bu kez de yeni yaşını kutlama şekliyle gündeme geldi. Hanife’den gelen “Mide bulandırıcı, iğrenç” yorumları ise kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Bir dönem Türk televizyonlarında, şimdilerde Esra Erol’da programıyla ekranlarda boy gösteren ünlü sunucu Esra Erol’un attığı ilk adımlarla izdivaç programlarının rüzgarları esmişti. Söz konusu programlar, yayınlandıkları döneme damgasını vurmuş, milyonları da ekran başına kilitlemişti. Ancak söz konusu programlara daha sonra yayın yasağı geldi ve o programlara konuk olmuş çok az isim gündemde kalabilmişti. O isimlerden biri olan ve Türkiye’de “Fenomen Gelin Adayı” olarak da bilinen Hanife Gürdal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine sosyal medya gündemini salladı.
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28 Haz 2022 - 11:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.