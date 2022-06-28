Petek Dinçöz’ün Samimi Görüntüler Verdiği İsim Şok Etti! Ebru Gündeş’in Eski Eşiyle Anılıyordu… “Yok Artık!”
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile ilgili geçtiğimiz dönemlerde birçok iddia gündeme gelmişti. ABD’de davalık olan, Ebru Gündeş’i aldattığı iddia edilen ve Gündeş ile geçtiğimiz dönemlerde yollarını ayıran Reza Zarrab’ın, bir süre önce ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta Dinçöz’ün Miami’de aldığı evi Reza Zarrab’ın aldığı iddia edilmişti. İşte detaylar...
Gündeme gelen bu bomba iddiaların ardından Miami’den gelen bir görüntü herkesi şok içinde bıraktı. Gündeme gelen pozda ortaya çıkan samimi görüntüler uzun süre magazin gündemini sarsacak gibi duruyor. Geçtiğimiz yıllarda İranlı iş insanı Reza Zarrab ile ünlü şarkıcı Ebru Gündeş bir aşk yaşamıştı ve ikili dünya evine girmişti.
Bu evlilikten bir de çocukları olan Reza Zarrab ve Ebru Gündeş çifti, daha sonra boşanma kararı almıştı. Gündeme gelen iddialara göre Ebru Gündeş, Zarrab’ın kendisini aldattığını öğrendi ve ikili bu nedenle boşandı. Öte yandan Reza Zarrab’ın, Ebru Gündeş’i aldattığı isimlerden birinin Hadise olduğu da gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından geçtiğimiz dönemlerde Reza Zarrab’ın ismi bu kez de Petek Dinçöz ile anılmıştı. Miami’de Dinçöz’e ev aldığı iddia edilen Reza Zarrab ile ilgili şok eden bir görüntü gündeme geldi.
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28 Haz 2022 - 12:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.