Petek Dinçöz’ün Samimi Görüntüler Verdiği İsim Şok Etti! Ebru Gündeş’in Eski Eşiyle Anılıyordu… “Yok Artık!”

Gündeme gelen bu bomba iddiaların ardından Miami’den gelen bir görüntü herkesi şok içinde bıraktı. Gündeme gelen pozda ortaya çıkan samimi görüntüler uzun süre magazin gündemini sarsacak gibi duruyor. Geçtiğimiz yıllarda İranlı iş insanı Reza Zarrab ile ünlü şarkıcı Ebru Gündeş bir aşk yaşamıştı ve ikili dünya evine girmişti.

Bu evlilikten bir de çocukları olan Reza Zarrab ve Ebru Gündeş çifti, daha sonra boşanma kararı almıştı. Gündeme gelen iddialara göre Ebru Gündeş, Zarrab’ın kendisini aldattığını öğrendi ve ikili bu nedenle boşandı. Öte yandan Reza Zarrab’ın, Ebru Gündeş’i aldattığı isimlerden birinin Hadise olduğu da gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından geçtiğimiz dönemlerde Reza Zarrab’ın ismi bu kez de Petek Dinçöz ile anılmıştı. Miami’de Dinçöz’e ev aldığı iddia edilen Reza Zarrab ile ilgili şok eden bir görüntü gündeme geldi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!