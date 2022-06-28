- 28 Haz 2022 - 12:01 G: 28 Haz 2022 - 14:13

Petek Dinçöz’ün Samimi Görüntüler Verdiği İsim Şok Etti! Ebru Gündeş’in Eski Eşiyle Anılıyordu… “Yok Artık!”

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile ilgili geçtiğimiz dönemlerde birçok iddia gündeme gelmişti. ABD’de davalık olan, Ebru Gündeş’i aldattığı iddia edilen ve Gündeş ile geçtiğimiz dönemlerde yollarını ayıran Reza Zarrab’ın, bir süre önce ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta Dinçöz’ün Miami’de aldığı evi Reza Zarrab’ın aldığı iddia edilmişti. İşte detaylar...

Gündeme gelen bu bomba iddiaların ardından Miami’den gelen bir görüntü herkesi şok içinde bıraktı. Gündeme gelen pozda ortaya çıkan samimi görüntüler uzun süre magazin gündemini sarsacak gibi duruyor. Geçtiğimiz yıllarda İranlı iş insanı Reza Zarrab ile ünlü şarkıcı Ebru Gündeş bir aşk yaşamıştı ve ikili dünya evine girmişti.

Bu evlilikten bir de çocukları olan Reza Zarrab ve Ebru Gündeş çifti, daha sonra boşanma kararı almıştı. Gündeme gelen iddialara göre Ebru Gündeş, Zarrab’ın kendisini aldattığını öğrendi ve ikili bu nedenle boşandı. Öte yandan Reza Zarrab’ın, Ebru Gündeş’i aldattığı isimlerden birinin Hadise olduğu da gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından geçtiğimiz dönemlerde Reza Zarrab’ın ismi bu kez de Petek Dinçöz ile anılmıştı. Miami’de Dinçöz’e ev aldığı iddia edilen Reza Zarrab ile ilgili şok eden bir görüntü gündeme geldi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

28 Haz 2022 - 12:01 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı’nda Oyuncu Değişikliği! Artık Taner’i O İsim Oynayacak; Berk Atan’ın Yeni Karakteri Yıkım Yarattı! “Senarist Kendine Gel!” mask
Gönül Dağı’nda Oyuncu Değişikliği! Artık Taner’i O İsim Oynayacak; Berk Atan’ın Yeni Karakteri Yıkım Yarattı! “Senarist Kendine Gel!”
Mahkum Dizisinin Barış’ı İsmail Hacıoğlu'nun Babası Şok Etti! Kendisinden Bile Ünlü Çıkınca Herkes Şok Oldu! Meğer O İsim… mask
Mahkum Dizisinin Barış’ı İsmail Hacıoğlu'nun Babası Şok Etti! Kendisinden Bile Ünlü Çıkınca Herkes Şok Oldu! Meğer O İsim…
Kısmetse Olur Aycan Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Bulaştı! Öyle Bir Yapıma Katıldı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! En Yakın Arkadaşının Kocasıyla… mask
Kısmetse Olur Aycan Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Bulaştı! Öyle Bir Yapıma Katıldı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! En Yakın Arkadaşının Kocasıyla…
Survivor Adem’den Flaş Batuhan Karacakaya Açıklaması! Sırt Sırta Verdikleri Konuşuluyordu; Darbeyi İndirdi! Tokat Gibi Çarptı, Yere Serdi… mask
Survivor Adem’den Flaş Batuhan Karacakaya Açıklaması! Sırt Sırta Verdikleri Konuşuluyordu; Darbeyi İndirdi! Tokat Gibi Çarptı, Yere Serdi…
Seversin Dizisinin Asya’sı Minicik Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Fiziğini, Vücudunu Kanıtladı! mask
Seversin Dizisinin Asya’sı Minicik Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Fiziğini, Vücudunu Kanıtladı!
Fenomen Gelin Adayı Hanife Kırmızı Çizgiyi Aştı! “Mide Bulandırıcı ve İğrenç…” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Fenomen Gelin Adayı Hanife Kırmızı Çizgiyi Aştı! “Mide Bulandırıcı ve İğrenç…” Sosyal Medya Sallanıyor!
Fenerbahçeli Arda Güler'in Sevgilisi Zeynep Saka Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Arda Güler ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Fenerbahçeli Arda Güler'in Sevgilisi Zeynep Saka Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Arda Güler ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı İç Çamaşırsız Halleriyle Yangınlar Çıkardı! “Ramazan Görse Boşar!” Instagram’ı Salladıkça Salladı… mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı İç Çamaşırsız Halleriyle Yangınlar Çıkardı! “Ramazan Görse Boşar!” Instagram’ı Salladıkça Salladı…
Sagopa Kajmer Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Sagopa Kajmer Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Survivor Finale Çıkanlar Tek Tek İfşa Oldu! Batuhan mı, Adem mi, Nisa mı, Ayşe mi? Dominik Adasından Gelen Bilgi… “Yok Artık!” mask
Survivor Finale Çıkanlar Tek Tek İfşa Oldu! Batuhan mı, Adem mi, Nisa mı, Ayşe mi? Dominik Adasından Gelen Bilgi… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gönül Dağı’nda Oyuncu Değişikliği! Artık Taner’i O İsim Oynayacak; Berk Atan’ın Yeni Karakteri Yıkım Yarattı! “Senarist Kendine Gel!” mask
Gönül Dağı’nda Oyuncu Değişikliği! Artık Taner’i O İsim Oynayacak; Berk Atan’ın Yeni Karakteri Yıkım Yarattı! “Senarist Kendine Gel!”
Mahkum Dizisinin Barış’ı İsmail Hacıoğlu'nun Babası Şok Etti! Kendisinden Bile Ünlü Çıkınca Herkes Şok Oldu! Meğer O İsim… mask
Mahkum Dizisinin Barış’ı İsmail Hacıoğlu'nun Babası Şok Etti! Kendisinden Bile Ünlü Çıkınca Herkes Şok Oldu! Meğer O İsim…
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Oldu? Son Dakika Haberi Verildi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlk Kez Açıkladı! mask
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Oldu? Son Dakika Haberi Verildi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlk Kez Açıkladı!
Kısmetse Olur Aycan Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Bulaştı! Öyle Bir Yapıma Katıldı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! En Yakın Arkadaşının Kocasıyla… mask
Kısmetse Olur Aycan Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Bulaştı! Öyle Bir Yapıma Katıldı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! En Yakın Arkadaşının Kocasıyla…
Survivor Adem’den Flaş Batuhan Karacakaya Açıklaması! Sırt Sırta Verdikleri Konuşuluyordu; Darbeyi İndirdi! Tokat Gibi Çarptı, Yere Serdi… mask
Survivor Adem’den Flaş Batuhan Karacakaya Açıklaması! Sırt Sırta Verdikleri Konuşuluyordu; Darbeyi İndirdi! Tokat Gibi Çarptı, Yere Serdi…
Kadınların Kahramanı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kadınların Hayatında Bulunması Gereken O Burçlar… mask
Kadınların Kahramanı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kadınların Hayatında Bulunması Gereken O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL