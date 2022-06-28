Her kadının bir erkekte aradığı farklı olsa da romantizmden güzel sevmelere; fedakarlıktan tam sadakate çok az erkekte bulunuyor. Özellikle bazı burçlara sahip olan erkekler tüm bu özelliklere aynı anda sahip olduğu için kadınların kahramanı olamaya aday olabiliyor! Peki, kadınların kahramanı olan burçlar hangisidir? İşte kadınların hayatında bulunması gereken o burçlar…

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