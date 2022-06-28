- 28 Haz 2022 - 11:55 G: 28 Haz 2022 - 12:28

Seversin Dizisinin Asya’sı Minicik Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Fiziğini, Vücudunu Kanıtladı!

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Seversin’de Asya karakterine hayat veren İlayda Alişan, yürekleri hoplattı. Minicik bir elbise giyen İlayda Alişan’ın pozlarını görenler ise “Ateşli” yorumlar yapmadan durmadı! Fiziğini ve vücudunu konuşturan İlayda Alişan’ın bu halleri ise hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Seversin dizisi, Çarşamba akşamlarının yıldızı haline geldi. Eğlenceli konusu ve diğer yaz dizilerinden ayrılan yönleriyle dikkatleri üzerine çeken Seversin dizisinde asi bir karakter olan Asya’ya hayat veren İlayda Alişan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu nefes kesici pozlarla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Haz 2022 - 11:55 Ankara- Yaşam

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