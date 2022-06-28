28 Temmuz 2022 Salı Akşamı TV’de Hangi Diziler Var? 28 Temmuz 2022 Salı Yayın Akışında Hangi Dizi ve Filmler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV8…

Ülkemiz ulusal kanallarında birbirinden farklı dizi ve filmleri ekranlara getirerek yayın hayatlarına devam ediyorlar. Gün içerisinde ekran başında vakit geçirmek isteyenler ise sabah programları, gündüz kuşağı ve akşam filmlerinin ne olduğunu merak etmekte.

Her kanalda neler yayınlanacak belli oldu. Merak edenler için bugün Salı akşamı ekranda hangi diziler var, 28 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

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