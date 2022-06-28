Survivor Adem’den Flaş Batuhan Karacakaya Açıklaması! Sırt Sırta Verdikleri Konuşuluyordu; Darbeyi İndirdi! Tokat Gibi Çarptı, Yere Serdi…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Adem Kılıççı’dan bomba bir Batuhan Karacakaya açıklaması geldi! İkilinin çok yakın iki arkadaş olduğu bilinirken; gelen bu açıklama kafalarda soru işaretlerine neden oldu! Tokat gibi çarpan Adem Kılıççı, o isme resmen “Gelinim sana diyorum kızım sen anla” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve finale artık sayılı günler kalan Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ayşe Yüksel’in bireysel dokunulmazlığı kazanmasının ardından Adem Kılıççı, otomatik olarak potaya giden isim olmuştu. Hikmet Tuğsuz ise dün gece hayallerine veda etmişti. Tüm bunların yanı sıra Adem Kılıççı, en yakını olarak gördüğü Batuhan Karacakaya hakkında öyle şeyler dedi ki ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.