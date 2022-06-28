Kısmetse Olur Aycan Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Bulaştı! Öyle Bir Yapıma Katıldı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! En Yakın Arkadaşının Kocasıyla…

Sevilen yarışmada yer alan gelin adaylarından biri olan Aycan, programdan sonra da adından söz ettirmeyi başaran isimler arasında yer aldı. Kısmetse Olur Aycan, bu kez de Acun Ilıcalı’ya bulaştı, katıldığı programla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz yıllarda ekranlara gelen evlilik programı Kısmetse Olur, yayınlandığı yıllarda ekranlara damgasını vurmayı başarmıştı.

Sevilen yarışma programında erkek ve kadın adaylar bir süre arkadaşlık kuruyordu ve daha sonra anlaşabilenler evlilik kararı alıyordu. Programda adından en çok söz ettirenlerden biri de Aycan Varış olmuştu. Kısmetse Olur programının popüler gelin adaylarından biri olan ve ruh eşini bulamayan Aycan, daha sonra yakın arkadaşının eski kocası ile evlilik kararı aldı. Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Aycan, bu kez de katıldığı programla şok etti.

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