Kısmetse Olur Aycan Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Bulaştı! Öyle Bir Yapıma Katıldı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! En Yakın Arkadaşının Kocasıyla…
Kısmetse Olur programı ilk olarak 2015 yılında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladı. Döneme damgasını vurmayı başaran evlilik programı, diğer evlilik programlarından farklı bir formatla ekranlara geldi ve ekranlarda kaldığı süre boyunca milyonların ilgisini çekmeyi başardı. Kısmetse Olur, daha sonra 2017 yılında evlilik programlarının yasaklanması ile yayın hayatını sonlandırdı. İşte detaylar...
Sevilen yarışmada yer alan gelin adaylarından biri olan Aycan, programdan sonra da adından söz ettirmeyi başaran isimler arasında yer aldı. Kısmetse Olur Aycan, bu kez de Acun Ilıcalı’ya bulaştı, katıldığı programla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz yıllarda ekranlara gelen evlilik programı Kısmetse Olur, yayınlandığı yıllarda ekranlara damgasını vurmayı başarmıştı.
Sevilen yarışma programında erkek ve kadın adaylar bir süre arkadaşlık kuruyordu ve daha sonra anlaşabilenler evlilik kararı alıyordu. Programda adından en çok söz ettirenlerden biri de Aycan Varış olmuştu. Kısmetse Olur programının popüler gelin adaylarından biri olan ve ruh eşini bulamayan Aycan, daha sonra yakın arkadaşının eski kocası ile evlilik kararı aldı. Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Aycan, bu kez de katıldığı programla şok etti.
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28 Haz 2022 - 13:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.