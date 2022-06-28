Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Oldu? Son Dakika Haberi Verildi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlk Kez Açıkladı!

Temmuz ayı ekonomik açıdan birçok gelişmeye sahne olacak. Ancak milyonların aklında bir de bayram tatilinin kaç gün olacağı sorusu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında bayram tatilinin kaç gün olacağını açıkladı.Temmuz ayı büyük bir merakla bekleniyor. Memur ve emekli maaş zamlarının yanı sıra yıl içindeki ek zamlarla birlikte asgari ücret zammı da Temmuz ayına yansıyacak.

Öte yandan, 2018’den bu yana Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi alan emekliler, 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi de alacak. Temmuz ayı merakla beklenirken, 9 Temmuz tarihinde Kurban Bayramı idrak edilecek. Milyonlar, bu yıl Kurban Bayramı’nın kaç gün tatil olacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından bayram tatilinin kaç gün olacağını açıkladı.

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