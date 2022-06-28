Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Oldu? Son Dakika Haberi Verildi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlk Kez Açıkladı!
Milyonların gözü kulağı Temmuz ayına çevrildi. Temmuz ayında TÜİK’in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaş zamları belli olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre 30 Haziran tarihinde, NATO görüşmesi sonrasında asgari ücret zammı da açıklanacak. Bunların yanı sıra emekli vatandaşlar 9 Temmuz tarihindeki Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi ödemesi de alacak. İşte detaylar...
Temmuz ayı ekonomik açıdan birçok gelişmeye sahne olacak. Ancak milyonların aklında bir de bayram tatilinin kaç gün olacağı sorusu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında bayram tatilinin kaç gün olacağını açıkladı.Temmuz ayı büyük bir merakla bekleniyor. Memur ve emekli maaş zamlarının yanı sıra yıl içindeki ek zamlarla birlikte asgari ücret zammı da Temmuz ayına yansıyacak.
Öte yandan, 2018’den bu yana Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi alan emekliler, 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi de alacak. Temmuz ayı merakla beklenirken, 9 Temmuz tarihinde Kurban Bayramı idrak edilecek. Milyonlar, bu yıl Kurban Bayramı’nın kaç gün tatil olacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından bayram tatilinin kaç gün olacağını açıkladı.
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28 Haz 2022 - 13:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.