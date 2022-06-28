Mahkum Dizisinin Barış’ı İsmail Hacıoğlu'nun Babası Şok Etti! Kendisinden Bile Ünlü Çıkınca Herkes Şok Oldu! Meğer O İsim…
2021 yılında FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan Mahkum dizisi, kısa sürede ekranların en sevilen yapımlarından biri oldu. Gizemli hikayesi merak uyandıran dizinin güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekerken, dizide canlandırdığı “Barış/Savaş Yesari” karakterleri ile adından güçlü şekilde söz ettirmeyi başaran ünlü ve yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu, bu kez de babasıyla gündeme geldi. İşte detaylar...
Şimdilerde yeni bir film projesi için çalışmalarını sürdüren İsmail Hacıoğlu’nun babasının kim olduğunu duyanlar, görenler büyük bir şaşkınlık geçiriyor. Ünlü ve yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985’te (36 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuğa ilk adımlarını ilkokul yıllarında atan Hacıoğlu, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde eğitimine devam etti.
Aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu, buradan henüz ilk yılındayken ayrıldı. 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlenen İsmail Hacıoğlu, 2015 yılında Atasever ile boşandıktan sonra 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin “Yemin” isminde kızları dünyaya geldi ve çift, 2020 yılında boşandı.
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28 Haz 2022 - 13:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.