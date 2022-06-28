Mahkum Dizisinin Barış’ı İsmail Hacıoğlu'nun Babası Şok Etti! Kendisinden Bile Ünlü Çıkınca Herkes Şok Oldu! Meğer O İsim…

Şimdilerde yeni bir film projesi için çalışmalarını sürdüren İsmail Hacıoğlu’nun babasının kim olduğunu duyanlar, görenler büyük bir şaşkınlık geçiriyor. Ünlü ve yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985’te (36 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuğa ilk adımlarını ilkokul yıllarında atan Hacıoğlu, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde eğitimine devam etti.

Aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu, buradan henüz ilk yılındayken ayrıldı. 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlenen İsmail Hacıoğlu, 2015 yılında Atasever ile boşandıktan sonra 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin “Yemin” isminde kızları dünyaya geldi ve çift, 2020 yılında boşandı.

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