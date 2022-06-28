Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber'e büyük vefasızlık! Yürekleri Sızlattı! En Yakınım Dediği Kim Varsa… Polat Alemdar Bile Yoktu!
Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncay’ı Osman Wöber, hayatını kaybetti. Osman Wöber’i cenaze törenine Kurtlar Vadisi’nin oyuncularının katılmaması ise, bir hayli dikkat çekti! Peki, Osman Wöber neden öldü, cenazesi ne zaman? İşte, merak edilenler...
Ekranlarının fenomen yapımı Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncay’ı Osman Wöber, hayatını kaybetti. Osman Wöber’i cenaze törenine Kurtlar Vadisi’nin oyuncularının katılmaması ise, bir hayli dikkat çekti! Peki, Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncay’ı Osman Wöber öldü mü? Osman Wöber neden öldü, cenazesi ne zaman? Osman Wöber kaç yaşında öldü? İşte, detaylar…
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28 Haz 2022 - 22:29 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.