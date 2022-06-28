Emekli İkramiyesi Hakkında Son Dakika Gelişmesi! Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin; Ödeme Tarihleri Güncellendi…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, emekli ikramiyelerinin zam alıp, almayacağı bir kez daha gündeme geldi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? İşte, merak edilenler...
Emeklilere her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki kez ödenen ikramiyelerin ikinci ödeme günü yaklaştı. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından emeklilere ilişkin de açıklamalar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ise, emekli ikramiyelerinin zam alıp, almayacağı bir kez daha gündeme geldi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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28 Haz 2022 - 16:14 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.