Emekli İkramiyesi Hakkında Son Dakika Gelişmesi! Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin; Ödeme Tarihleri Güncellendi…

Emeklilere her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki kez ödenen ikramiyelerin ikinci ödeme günü yaklaştı. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından emeklilere ilişkin de açıklamalar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ise, emekli ikramiyelerinin zam alıp, almayacağı bir kez daha gündeme geldi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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