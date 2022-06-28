Fulya Öztürk’ün Üzeri Çizildi! FOX TV Öyle Bir İsimle Anlaşma Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Midemiz Bulansın Diye!”

FOX TV ekranlarının geçtiğimiz sezonki gündüz kuşağı programı olan Fulya ile Umudun Olsun programı, sezon sonunda sonlandırılmıştı. Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk tarafından duyurulan final kararının ardından Fulya Öztürk yerine yeni programı sunacak isim belli oldu. O isim ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Fulya ile Umudun Olsun programının sunuculuğunu kim üstlenecek? Fulya ile Umudun Olsun programının yerine hangi program gelecek? Esra Ezmeci programı ne, ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

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