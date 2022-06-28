Fulya Öztürk’ün Üzeri Çizildi! FOX TV Öyle Bir İsimle Anlaşma Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Midemiz Bulansın Diye!”
Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk tarafından duyurulan final kararının ardından Fulya Öztürk yerine yeni programı sunacak isim belli oldu. Peki, Fulya ile Umudun Olsun programının sunuculuğunu kim üstlenecek? Fulya ile Umudun Olsun programının yerine hangi program gelecek? İşte, ayrıntılar...
FOX TV ekranlarının geçtiğimiz sezonki gündüz kuşağı programı olan Fulya ile Umudun Olsun programı, sezon sonunda sonlandırılmıştı. Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk tarafından duyurulan final kararının ardından Fulya Öztürk yerine yeni programı sunacak isim belli oldu. O isim ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Fulya ile Umudun Olsun programının sunuculuğunu kim üstlenecek? Fulya ile Umudun Olsun programının yerine hangi program gelecek? Esra Ezmeci programı ne, ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…
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28 Haz 2022 - 16:24 - Tv Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.