- 28 Haz 2022 - 16:24 G: 28 Haz 2022 - 16:29

Fulya Öztürk’ün Üzeri Çizildi! FOX TV Öyle Bir İsimle Anlaşma Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Midemiz Bulansın Diye!”

Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk tarafından duyurulan final kararının ardından Fulya Öztürk yerine yeni programı sunacak isim belli oldu. Peki, Fulya ile Umudun Olsun programının sunuculuğunu kim üstlenecek? Fulya ile Umudun Olsun programının yerine hangi program gelecek? İşte, ayrıntılar...

FOX TV ekranlarının geçtiğimiz sezonki gündüz kuşağı programı olan Fulya ile Umudun Olsun programı, sezon sonunda sonlandırılmıştı. Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk tarafından duyurulan final kararının ardından Fulya Öztürk yerine yeni programı sunacak isim belli oldu. O isim ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Fulya ile Umudun Olsun programının sunuculuğunu kim üstlenecek? Fulya ile Umudun Olsun programının yerine hangi program gelecek? Esra Ezmeci programı ne, ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

28 Haz 2022 - 16:24 - Tv Haberleri

# TELEVİZYON PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLİ:
28 Temmuz 2022 Salı Akşamı TV’de Hangi Diziler Var? 28 Temmuz 2022 Salı Yayın Akışında Hangi Dizi ve Filmler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV8… mask
28 Temmuz 2022 Salı Akşamı TV’de Hangi Diziler Var? 28 Temmuz 2022 Salı Yayın Akışında Hangi Dizi ve Filmler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV8…
Hakan Ural’ın Yeni Partneri İnci Bakraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor Hayatta Yeni Sunucusu İnci Bakraç Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Hakan Ural’ın Yeni Partneri İnci Bakraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor Hayatta Yeni Sunucusu İnci Bakraç Kimdir, Aslen Nerelidir?
Müge Anlı’nın Düğün Görüntülerini En Yakını İfşa Etti! Hadise Gibi Basına Sızdırmaması İçin Uyarmıştı Ama… Tek Bir Görsel Bile Yetti! mask
Müge Anlı’nın Düğün Görüntülerini En Yakını İfşa Etti! Hadise Gibi Basına Sızdırmaması İçin Uyarmıştı Ama… Tek Bir Görsel Bile Yetti!
Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncayı’nın Neden Öldüğü Ortaya Çıktı! Herkes Başka Bir Şey Sanıyordu; Yürekler Sızım Sızım Sızladı… mask
Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncayı’nın Neden Öldüğü Ortaya Çıktı! Herkes Başka Bir Şey Sanıyordu; Yürekler Sızım Sızım Sızladı…
Gelin Evi haftanın birincisi kim oldu? Milyonları Şaşkına Çeviren Olay! Koca Gövdesiyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Yapımcının Ödü Patladı! mask
Gelin Evi haftanın birincisi kim oldu? Milyonları Şaşkına Çeviren Olay! Koca Gövdesiyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Yapımcının Ödü Patladı!
Erdal Özyağcılar’dan Bomba Açıklama! Yasak Elma Dizisinden Sonra Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Yıkılacak! mask
Erdal Özyağcılar’dan Bomba Açıklama! Yasak Elma Dizisinden Sonra Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Yıkılacak!
Müge Anlı’nın Sır Gibi Sakladığı Kızı Ortaya Çıktı! Düğün Arifesindeki Anlı’nın Kızını Gören Duyan Şok Oluyor! “Mini Müge!” mask
Müge Anlı’nın Sır Gibi Sakladığı Kızı Ortaya Çıktı! Düğün Arifesindeki Anlı’nın Kızını Gören Duyan Şok Oluyor! “Mini Müge!”
Seversin Dizisinin Yeni Bölümünde Bombalar Patlayacak! Asya Ayvayı Bu Kez Cidden Yedi! Tolga’nın Elleri Kafasında… mask
Seversin Dizisinin Yeni Bölümünde Bombalar Patlayacak! Asya Ayvayı Bu Kez Cidden Yedi! Tolga’nın Elleri Kafasında…
'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın Oyuncu Kadrosu Belli Oldu... mask
'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın Oyuncu Kadrosu Belli Oldu...
Esra Erol’da Mide Bulandıran İğrenç Olay! Yıllarca Baldız – Enişteydiler; Karı Koca Oldular! Esra Erol Bile Canlı Yayında Sabırla Durdu! mask
Esra Erol’da Mide Bulandıran İğrenç Olay! Yıllarca Baldız – Enişteydiler; Karı Koca Oldular! Esra Erol Bile Canlı Yayında Sabırla Durdu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Emekli İkramiyesi Hakkında Son Dakika Gelişmesi! Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin; Ödeme Tarihleri Güncellendi… mask
Emekli İkramiyesi Hakkında Son Dakika Gelişmesi! Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin; Ödeme Tarihleri Güncellendi…
Survivor Avatar Atakan Acun Medya’ya Resti Çekti! “Canlı Yayındayız, 83 Milyon İzliyor” Demedi! Acun’u Karşısına Aldı… mask
Survivor Avatar Atakan Acun Medya’ya Resti Çekti! “Canlı Yayındayız, 83 Milyon İzliyor” Demedi! Acun’u Karşısına Aldı…
Çarkıfelek’in Hostesi Minicik Şortuyla Akılları Başlardan Aldı! “Mehmet Ali Erbil Görse İnanamaz!” Bacak Bacak Üstüne Atıp… mask
Çarkıfelek’in Hostesi Minicik Şortuyla Akılları Başlardan Aldı! “Mehmet Ali Erbil Görse İnanamaz!” Bacak Bacak Üstüne Atıp…
Aysun Kayacı’nın Son Hali Fırtınalara Neden Oldu! Gören Duyan İnanmak İstemiyor; Değişimi Yorumları Patlattı! mask
Aysun Kayacı’nın Son Hali Fırtınalara Neden Oldu! Gören Duyan İnanmak İstemiyor; Değişimi Yorumları Patlattı!
Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncay’ın Cenazesi Yürekleri Sızlattı! En Yakınım Dediği Kim Varsa… Polat Alemdar Bile Yoktu! mask
Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncay’ın Cenazesi Yürekleri Sızlattı! En Yakınım Dediği Kim Varsa… Polat Alemdar Bile Yoktu!
İkinci El Araç Piyasası Uçmaya Başladı! Bayramdan Sonra Cehennem Yaşanacak; Gelen Zam Oranı Kafaları Patlatıyor! Tam Tamına… mask
İkinci El Araç Piyasası Uçmaya Başladı! Bayramdan Sonra Cehennem Yaşanacak; Gelen Zam Oranı Kafaları Patlatıyor! Tam Tamına…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL