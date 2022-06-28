Elektrik Faturalarına %50 Zam Mı Geliyor? EPDK Başkanı Öyle Bir Şey Dedi Ki… El Yakan Faturalara Son Dakika Açıklaması Geldi!
Yaz aylarının başlamasıyla birlikte elektrik faturalarına %50 oranında zam geleceğine dair söylentilerde gündeme düşmüştü. Kirası, mutfak alışverişi derken; faturalara para yetiştiremeyen vatandaş ise almış olduğu zam haberiyle sarsıntı yaşamıştı. EPDK Başkanı’ndan elektrik faturalarına gelen zam hakkında son dakika zammı resmen geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Temmuz ayına sayılı günler kalmasıyla birlikte elektriğe bir zam daha geleceği konuşulmaya başlandı. 1 Temmuz itibariyle elektrik faturalarının %50 oranında zamlanacağı iddia ediliyordu. Dolar ve Euro kurundaki artışın altından yeni zamların kapıda olduğu düşünülüyordu ama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz son dakika açıklamasında bulundu! Peki, elektriğe %50 zam geliyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İlhan - Bu sayfaya gecmiyorum
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.