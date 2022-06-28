Elektrik Faturalarına %50 Zam Mı Geliyor? EPDK Başkanı Öyle Bir Şey Dedi Ki… El Yakan Faturalara Son Dakika Açıklaması Geldi!

Temmuz ayına sayılı günler kalmasıyla birlikte elektriğe bir zam daha geleceği konuşulmaya başlandı. 1 Temmuz itibariyle elektrik faturalarının %50 oranında zamlanacağı iddia ediliyordu. Dolar ve Euro kurundaki artışın altından yeni zamların kapıda olduğu düşünülüyordu ama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz son dakika açıklamasında bulundu! Peki, elektriğe %50 zam geliyor mu?

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