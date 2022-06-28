- 28 Haz 2022 - 16:39 G: 28 Haz 2022 - 16:46

Survivor Yarışmasında Adem ve Hikmet Son Kavgalarını Ettiler! Konseyde Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Yok Artık!”

Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde; Adem ile Hikmet’i birbirine sokan, Batuhan’ın verdiği eleme adayı ismi oldu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? İşte, merak edilenler...

Ekranların fenomen yarışması Survivor All Star 2022 yarışmasında finale sadece günler kala ortalık da karışmaya başladı. Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde; Adem ile Hikmet’i birbirine sokan ise, Batuhan’ın verdiği eleme adayı ismi oldu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışmasının bugünkü eleme adayı kim? Survivor All Star 2022 yarışması bu haftaki eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…

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28 Haz 2022 - 16:39 - Survivor 2022

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