Gram Altın Resmen Çakıldı! Ani Çıkışa Tepki Ani Düşüş! Yatırımcılar Uyarıyor, Koşun! Uzmanların Ne Yorum Yapıyor? Kesinlikle…
Geçtiğimiz günlerde altının sert yükselişi piyasaları alt üst ederken altın alacak olanları üzmüş, yatırımcılarını ise hayli sevindirmişti. Ancak Altın Sert bir düşüş yaşadı ve fiyatlar resmen dibe vurdu işte detaylar…
Enflasyon ve döviz kurlarının sert yükselişte olduğu ülkemizde birçok ürün gibi altında hayli yüksek oranlar ile yükselmeye başlamıştı. 800 TL ve üzerinde gezinen fiyatlar ani bir hız ile 1000 TL’yi aşmış, yatırımcılarını sevindirirken altın borcu olan veya düğün/ nişan yapacakları da son derece üzmüştü. Ancak altının bu sert ilerleyişine dur dendi ve fiyatları 1000 TL’nin altına düştü. Düşüş ile piyasada tam tersi durumlar yaşandı ve yükselişin tersine yatırımcılar üzülürken karşı tarafta yer alan borçlular ve altın alacaklar sevinmeye başladı. Altının akıbeti ise büyük merak olurken altın ve para uzmanı İslam Memiş şu açıklamalarda bulundu.
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28 Haz 2022 - 16:39 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.