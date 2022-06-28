Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı İç Çamaşırıyla Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Yeni Hande Erçel” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Bir Daha…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, sütyeniyle vermiş olduğu pozlarla akılları başlardan aldı götürdü. Göğüs dekoltesi veren Özgü Kaya’nın bu paylaşımlarını görenler ise adeta kan ter içerisinde kaldı! Göz yapısı ve yüz hatlarıyla Hande Erçel’e benzetilen Özgü Kaya’nın paylaşımlarını görenler ise “Yeni Hande Erçel” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Berker Güven, İclal Aydın, Reha Özcan ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncularla başrol paylaşan Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Türkan karakteriyle milyonları ekran başına kilitliyor. Dizisinin sezon finali yapmasıyla evine dönen Özgü Kaya’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.