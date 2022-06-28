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28 Haz 2022 - 16:49

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı İç Çamaşırıyla Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Yeni Hande Erçel” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Bir Daha…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, sütyeniyle vermiş olduğu pozlarla akılları başlardan aldı götürdü. Göğüs dekoltesi veren Özgü Kaya’nın bu paylaşımlarını görenler ise adeta kan ter içerisinde kaldı! Göz yapısı ve yüz hatlarıyla Hande Erçel’e benzetilen Özgü Kaya’nın paylaşımlarını görenler ise “Yeni Hande Erçel” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…