Survivor Hikmet’e Hayatının İş Teklifi Geldi! Balya Balya Para Kazanacak; Acun Ilıcalı Peşini Bırakmadı! Şampiyon Olamadı Ama…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dün itibariyle elenen Hikmet Tuğsuz’a bomba iş teklifi geldi! Balya balya para kazanacağı konuşulan Hikmet Tuğsuz’un iddialara göre Acun Ilıcalı peşini bırakmak istemdi. Şampiyon olamayan Hikmet Tuğsuz’a gelen teklif milyonların ağzını açık bıraktı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında finale sayılı günler kaldı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmanın son bölümünde Adem Kılıççı, Hikmet Tuğsuz ve Nisa Bölükbaşı potasından elenen isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. SMS’i potadaki rakiplerinden düşük olan Hikmet Tuğsuz, evine dönmek zorunda kalmıştı. Peki, Acun Ilıcalı Hikmet Tuğsuz’a nasıl bir iş teklifinde bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.