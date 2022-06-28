- 28 Haz 2022 - 17:12 G: 28 Haz 2022 - 17:18

Survivor Hikmet’e Hayatının İş Teklifi Geldi! Balya Balya Para Kazanacak; Acun Ilıcalı Peşini Bırakmadı! Şampiyon Olamadı Ama…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dün itibariyle elenen Hikmet Tuğsuz’a bomba iş teklifi geldi! Balya balya para kazanacağı konuşulan Hikmet Tuğsuz’un iddialara göre Acun Ilıcalı peşini bırakmak istemdi. Şampiyon olamayan Hikmet Tuğsuz’a gelen teklif milyonların ağzını açık bıraktı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında finale sayılı günler kaldı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmanın son bölümünde Adem Kılıççı, Hikmet Tuğsuz ve Nisa Bölükbaşı potasından elenen isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. SMS’i potadaki rakiplerinden düşük olan Hikmet Tuğsuz, evine dönmek zorunda kalmıştı. Peki, Acun Ilıcalı Hikmet Tuğsuz’a nasıl bir iş teklifinde bulundu?

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28 Haz 2022 - 17:12 Ankara- Yaşam

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