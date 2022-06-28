- 28 Haz 2022 - 17:58 G: 28 Haz 2022 - 18:16

Meteoroloji’den Sel, Fırtına ve Kasırga Uyarısı Geldi! O İllerimizde Günlerce Sağanak Yağmur Yağacak! Son Dakika Açıklaması Geldi…

Kışın geri geldiği gündeme bomba gibi düştü. O illerimiz için Meteoroloji’den gelen uyarı milyonları şok içerisinde bıraktı. Günlerce sürecek olan; sel, fırtına ve kasırga uyarısı dikkatleri üzerine çekti. Hava sıcaklıklarının düşeceği gündeme gelirken; sağanak yağmur için o illere son dakika açıklaması geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen ilk açıklamalarda o illerimiz için uyarılar sıra sıra dizildi. Yağmurun etkili olacağı illerde hava sıcaklıklarının bir anda düşeceğine değinildi. Temmuz ayına girilmesine ramak kala gelen bu hava sıcaklığı düşüşü haberi ise milyonları zor duruma soktu. Kışlıklarını dolaplardan kaldıranlar yeniden çıkarmak zorunda kaldı. Kazak ve mont sezonunun açıldı görülürken; Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise o illerimize uyarılarda bulundu! Peki, hangi illerimizde uzun süre yağışlar olacak?

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28 Haz 2022 - 17:58 Ankara- Yaşam

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Meteoroloji’den Sel, Fırtına ve Kasırga Uyarısı Geldi! O İllerimizde Günlerce Sağanak Yağmur Yağacak! Son Dakika Açıklaması Geldi… mask
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