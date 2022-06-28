Meteoroloji’den Sel, Fırtına ve Kasırga Uyarısı Geldi! O İllerimizde Günlerce Sağanak Yağmur Yağacak! Son Dakika Açıklaması Geldi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen ilk açıklamalarda o illerimiz için uyarılar sıra sıra dizildi. Yağmurun etkili olacağı illerde hava sıcaklıklarının bir anda düşeceğine değinildi. Temmuz ayına girilmesine ramak kala gelen bu hava sıcaklığı düşüşü haberi ise milyonları zor duruma soktu. Kışlıklarını dolaplardan kaldıranlar yeniden çıkarmak zorunda kaldı. Kazak ve mont sezonunun açıldı görülürken; Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise o illerimize uyarılarda bulundu! Peki, hangi illerimizde uzun süre yağışlar olacak?

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