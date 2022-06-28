Seda Sayan, 25 Yaş Küçük Çıtır Kocasına Aşkını Haykırdı! “Oğlunu Ara Sıra Aklına Getir!” Kocası İçin Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, sosyal medyayı yine ayağa kaldırdı! 25 yaş küçük kocasına aşkını haykıran Seda Sayan’a tepkiler arka arkaya geldi! “Oğlunu ara sıra aklına getir” yorumlarını alan Seda Sayan, kocası için öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Peki, Seda Sayan 25 yaş küçük kocası Çağlar Ökten için ne yaptı?
Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan, normal şartlarda 7 Mayıs’ta Prag’ta Çağlar Ökten’le evlenecekti ama yaşanan vize sorunları ikilinin İstanbul’da evlenmesine neden olmuştu. Çağlar Ökten’e deliler gibi aşık olduğunu her fırsatta açıklayan Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla aşkını kocasına duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.