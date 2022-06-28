- 28 Haz 2022 - 18:26 G: 28 Haz 2022 - 18:37

Seda Sayan, 25 Yaş Küçük Çıtır Kocasına Aşkını Haykırdı! “Oğlunu Ara Sıra Aklına Getir!” Kocası İçin Öyle Bir Şey Yapmış Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, sosyal medyayı yine ayağa kaldırdı! 25 yaş küçük kocasına aşkını haykıran Seda Sayan’a tepkiler arka arkaya geldi! “Oğlunu ara sıra aklına getir” yorumlarını alan Seda Sayan, kocası için öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Peki, Seda Sayan 25 yaş küçük kocası Çağlar Ökten için ne yaptı?

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan, normal şartlarda 7 Mayıs’ta Prag’ta Çağlar Ökten’le evlenecekti ama yaşanan vize sorunları ikilinin İstanbul’da evlenmesine neden olmuştu. Çağlar Ökten’e deliler gibi aşık olduğunu her fırsatta açıklayan Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla aşkını kocasına duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Haz 2022 - 18:26 Ankara- Yaşam

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