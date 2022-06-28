Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Tatil Pozlarıyla Yaktı Yıktı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! “Evli Sevgilin Hayri Görmesin!”
Camdaki Kız dizisinin 2. sezon finalini yapmasından sonra yaz tatiline giden Burcu Biricik, tatil pozlarıyla takipçilerini mest ederken, ünlü oyuncunun güzelliği bir kez daha gündeme geldi. Başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri çekmeyi başaran Burcu Biricik tatil pozları kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemini salladı. İşte detaylar…
Ünlü ve güzel oyuncu Burcu Biricik 4 Mayıs 1989’da Antalya’da dünyaya geldi. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Mediterranean Güzellik Yarışması’nda Akdeniz Kraliçesi seçilen Biricik, lise yıllarında tiyatro ile ilgilenmeye başladı ve Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda başlayan Biricik, 2007 yılında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan “Maçolar” isimli dizi ile ilk televizyon deneyimini de yaşadı. Ünlü ve güzel oyuncu, son olarak başrolünde yer aldığı Camdaki Kız dizisiyle adını tüm Türkiye’ye duyurdu.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
28 Haz 2022 - 18:28 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.