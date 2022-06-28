Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Tatil Pozlarıyla Yaktı Yıktı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! “Evli Sevgilin Hayri Görmesin!”

Ünlü ve güzel oyuncu Burcu Biricik 4 Mayıs 1989’da Antalya’da dünyaya geldi. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Mediterranean Güzellik Yarışması’nda Akdeniz Kraliçesi seçilen Biricik, lise yıllarında tiyatro ile ilgilenmeye başladı ve Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda başlayan Biricik, 2007 yılında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan “Maçolar” isimli dizi ile ilk televizyon deneyimini de yaşadı. Ünlü ve güzel oyuncu, son olarak başrolünde yer aldığı Camdaki Kız dizisiyle adını tüm Türkiye’ye duyurdu.

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