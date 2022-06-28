Çocuklar Duymasın Gönül’den Yürek Sızlatan Haber! Pınar Altuğ Bile Gözyaşlarına Boğuldu; Aldığı Acı Haber…

Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla sevenlerini hüzne boğarken, Zeyno Günenç’in acı paylaşımı sonrasında arkadaşları Pınar Altuğ ve Gonca Vuslateri'den de destek geldi.

Türkiye’nin, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Dominant Teyze Gönül” karakteriyle tanıdığı ünlü oyuncu Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967’de (55 yaşında) İzmit’te dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nden mezun olan Günenç, Bursa Devlet Tiyatroları’nda 3 yıl görev aldıktan sonra Kanada’da eğitimini geliştirdi. Birçok özel radyoda sunuculuk da yapmış olan Günenç, daha sonra Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerle “Üç Salakşörler” isimli oyunda bir süre yer aldı. Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınan Zeyno Günenç, bir dönem Okan Bayülgen ile evlilik yaşadı ve ünlü oyuncu bu kez de acı haberle gündeme geldi.

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