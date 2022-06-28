Çocuklar Duymasın Gönül’den Yürek Sızlatan Haber! Pınar Altuğ Bile Gözyaşlarına Boğuldu; Aldığı Acı Haber…
Türkiye’nin, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Dominant Teyze Gönül” karakteri ile tanıdığı 55 yaşındaki başarılı oyuncu Zeyno Günenç, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Çocuklar Duymasın dizisiyle adını tüm Türkiye’ye duyuran ve yer aldığı diğer yapımlarla da gündeme gelen Günenç, öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyordu.
Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla sevenlerini hüzne boğarken, Zeyno Günenç’in acı paylaşımı sonrasında arkadaşları Pınar Altuğ ve Gonca Vuslateri'den de destek geldi.
Türkiye’nin, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Dominant Teyze Gönül” karakteriyle tanıdığı ünlü oyuncu Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967’de (55 yaşında) İzmit’te dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nden mezun olan Günenç, Bursa Devlet Tiyatroları’nda 3 yıl görev aldıktan sonra Kanada’da eğitimini geliştirdi. Birçok özel radyoda sunuculuk da yapmış olan Günenç, daha sonra Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerle “Üç Salakşörler” isimli oyunda bir süre yer aldı. Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınan Zeyno Günenç, bir dönem Okan Bayülgen ile evlilik yaşadı ve ünlü oyuncu bu kez de acı haberle gündeme geldi.
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28 Haz 2022 - 18:32 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.