Camdaki Kız Nalan’ı Kuzeniyle Milyonları Kıpkırmızı Etti! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın… Yılmaz Erdoğan Şokta!
Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak sezon arasına gitti. Yaz tatiline giden dizi kısa sürede yakaladığı başarıyla reytinglerde rekorlar kırarken, dizide yer alan oyuncular da geniş kitlelere ulaştı. Daha önce birçok dizi ve filmde rol almış olan ve son olarak Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı “Boncuk” karakteriyle dikkatleri çeken Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı “Nalan” ile yükselişe geçmişti...
Ünlü oyuncu tatil pozlarıyla gündemi sallarken, bu kez de Burcu Biricik’in kuzeni sosyal medya ve magazin gündemini sallamayı başardı.
32 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz dönemlerde TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kırmızı Oda dizisine birkaç bölümlüğüne konuk oyuncu olarak katılmıştı. Burada şizofreni olan “Boncuk” karakterine hayat veren Burcu Biricik, Kırmızı Oda dizisinde sergilediği performansla ve güzelliğiyle tüm dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Gülseren Budayıcoğlu’nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisiyle dikkatleri çeken Biricik, daha sonra yine bir Budayıcıoğlu eserinden uyarlama olan Camdaki Kız dizisiyle ekranlarda boy göstermeye başladı. 2 sezondur Camdaki Kız dizisinde dikkatleri çekmeyi başaran Biricik, bu kez de kuzeniyle gündeme geldi.
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28 Haz 2022 - 18:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.