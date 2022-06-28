Camdaki Kız Nalan’ı Kuzeniyle Milyonları Kıpkırmızı Etti! Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın… Yılmaz Erdoğan Şokta!

Ünlü oyuncu tatil pozlarıyla gündemi sallarken, bu kez de Burcu Biricik’in kuzeni sosyal medya ve magazin gündemini sallamayı başardı.

32 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz dönemlerde TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kırmızı Oda dizisine birkaç bölümlüğüne konuk oyuncu olarak katılmıştı. Burada şizofreni olan “Boncuk” karakterine hayat veren Burcu Biricik, Kırmızı Oda dizisinde sergilediği performansla ve güzelliğiyle tüm dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Gülseren Budayıcoğlu’nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisiyle dikkatleri çeken Biricik, daha sonra yine bir Budayıcıoğlu eserinden uyarlama olan Camdaki Kız dizisiyle ekranlarda boy göstermeye başladı. 2 sezondur Camdaki Kız dizisinde dikkatleri çekmeyi başaran Biricik, bu kez de kuzeniyle gündeme geldi.

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