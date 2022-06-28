Merve Boluğur’un Annesi Dumur Etti! Bir Zamanlar Murat Dalkılıç’ın Kaynanasıydı… “Kızından Daha Güzelsin!”

Ünlü ve güzel oyuncu Merve Boluğur 16 Eylül 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi’nde eğitimini yarıda bırakan ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Merve Boluğur, oyunculuk kariyerine Acemi Cadı dizisinde başrolde canlandırdığı “Ayşegül” karakteriyle adım attı. Bu dizi ile adını geniş kitlelere duyuran ve güzelliği ile dikkat çeken Boluğur, daha sonra birçok dizide daha rol aldı. Son olarak 2017 yılında İçimdeki Fırtına dizisinde 6 bölüm yer alan ve oyunculuğa ara veren Boluğur, bu kez de annesiyle gündeme geldi.

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