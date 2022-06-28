Merve Boluğur’un Annesi Dumur Etti! Bir Zamanlar Murat Dalkılıç’ın Kaynanasıydı… “Kızından Daha Güzelsin!”
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, Youtube üzerinden yayınladığı videolarla sık sık gündeme gelen ve özel hayatındaki gelişmelerle de magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, bu kez de annesiyle gündeme geldi. Merve Boluğur’un annesini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncunun güzelliğini kimden aldığı ortaya çıkarken, Boluğur’un birçok takipçisi, ünlü oyuncunun annesinin kendisinden daha güzel olduğunu belirten yorumlarda bulundu. İşte detaylar…
Ünlü ve güzel oyuncu Merve Boluğur 16 Eylül 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi’nde eğitimini yarıda bırakan ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Merve Boluğur, oyunculuk kariyerine Acemi Cadı dizisinde başrolde canlandırdığı “Ayşegül” karakteriyle adım attı. Bu dizi ile adını geniş kitlelere duyuran ve güzelliği ile dikkat çeken Boluğur, daha sonra birçok dizide daha rol aldı. Son olarak 2017 yılında İçimdeki Fırtına dizisinde 6 bölüm yer alan ve oyunculuğa ara veren Boluğur, bu kez de annesiyle gündeme geldi.
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28 Haz 2022 - 18:46 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.