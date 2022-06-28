Survivor Aşkları Birbirlerine Resti Çekti! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Sosyal Medyadan Öyle Bir Paylaşım Yaptılar Ki… “Ah Alırsanız Olacağı Bu!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un aşkları birbirlerine çok fena resti çekti! Evlenecekleri konuşulan ikili, kısa bir süre önce ailelerle tanışarak; ilişkilerini taçlandırmışlardı ama yapılan son paylaşım “Ah alırsanız olacağı bu” yorumlarına neden oldu! Peki, Survivor aşkları arasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında yaşanmayan olay kalmamıştı. Aldatmalar, ihanetler, arkadaşlık kavgaları, aşklar… Bir sezona damgasını vuran iki isimse şüphesiz Sude Burcu ve Mert Öcal olmuştu. Aşklarıyla milyonları şok eden ikili, sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları paylaşımlarla herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.