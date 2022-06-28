- 28 Haz 2022 - 18:49 G: 28 Haz 2022 - 19:02

Survivor Aşkları Birbirlerine Resti Çekti! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Sosyal Medyadan Öyle Bir Paylaşım Yaptılar Ki… “Ah Alırsanız Olacağı Bu!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un aşkları birbirlerine çok fena resti çekti! Evlenecekleri konuşulan ikili, kısa bir süre önce ailelerle tanışarak; ilişkilerini taçlandırmışlardı ama yapılan son paylaşım “Ah alırsanız olacağı bu” yorumlarına neden oldu! Peki, Survivor aşkları arasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında yaşanmayan olay kalmamıştı. Aldatmalar, ihanetler, arkadaşlık kavgaları, aşklar… Bir sezona damgasını vuran iki isimse şüphesiz Sude Burcu ve Mert Öcal olmuştu. Aşklarıyla milyonları şok eden ikili, sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları paylaşımlarla herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Haz 2022 - 18:49 Ankara- Yaşam

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