Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Haz 2022 - 18:49

Survivor Aşkları Birbirlerine Resti Çekti! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Sosyal Medyadan Öyle Bir Paylaşım Yaptılar Ki… “Ah Alırsanız Olacağı Bu!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un aşkları birbirlerine çok fena resti çekti! Evlenecekleri konuşulan ikili, kısa bir süre önce ailelerle tanışarak; ilişkilerini taçlandırmışlardı ama yapılan son paylaşım “Ah alırsanız olacağı bu” yorumlarına neden oldu! Peki, Survivor aşkları arasında neler oluyor?