- 28 Haz 2022 - 19:00 G: 28 Haz 2022 - 19:10

Şarkıcı Ceylan’ın Oğlu ve Kızını Gören Neye Uğradığını Şaşırıyor! “Estetikler Olmasa…” Instagram Bu Görsellerle Ayağa Kalktı!

Müzik kariyeriyle adından uzun yıllardır söz ettiren Ceylan, bu kez de çocuklarıyla herkesi şaşırttı. Bir dönem yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Ceylan’ın çocuklarını görenler, anneleriyle aralarındaki benzerlik karşısında dondu kaldı. Ceylan’ın çocuklarıyla arasındaki benzerlik “Pes artık” dedirtti. İşte detaylar…

Ünlü şarkıcı Ceylan Avcı ya da bilinen haliyle Ceylan, 26 Haziran 1974’te (48 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Zaza asıllı ve aslen Tuncelili olan Ceylan, ilk sahne deneyimini de henüz 7 yaşındayken, Almanya’da babasının yanında çeşitli düğün salonlarında yaşadı. 1983 yılında bir yarışmada birincilik elde eden Ceylan, 1984 yılında da henüz 10 yaşındayken ilk albümünü piyasaya sürdü. Birçok albüm çıkaran ve birçok sinema filminde de rol alan Ceylan’ın “Seni Sevmeyen Ölsün” isimli albümü hala Türkiye’de en çok satan albümler arasında yer alıyor. 2019 yılında sanat hayatının 35. yılını kızı Melodi ile birlikte çıkarttığı albümle kutlayan Ceylan, çocuklarıyla gündeme geldi.

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28 Haz 2022 - 19:00 - Gündem

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