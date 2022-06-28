- 28 Haz 2022 - 19:13 G: 28 Haz 2022 - 19:19

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Müjdeli Haber Geldi! Birbirlerinin Yüzlerini Bile Görmek İstemiyorlardı Ama… “Sonunda Be!”

Aşklarıyla ve ayrılıklarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den gelen müjdeli haber, hayranlarını havalara uçurdu! Birbirlerinin yüzünü görmek istemedikleri konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in bir işin daha altında imzalarını bulundurmaları “Sonunda be” dedirtti. Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den gelen güzel haber ne oldu?

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ikinci sezonuna aşık olarak başlamışlardı. Maldivler tatilinden sonra aşk yaşadıklarını el ele tutuşarak gösteren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. İkilinin reklam aşkı olduğu ve reyting yükseltmek için sevgili oldukları çok konuşulmuştu ama ikili diziden sonrada sevgili olarak devam etmişlerdi. Peki, ikili arasında neler oluyor?

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28 Haz 2022 - 19:13 Ankara- Yaşam

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