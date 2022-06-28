- 28 Haz 2022 - 21:37 G: 28 Haz 2022 - 21:49

Yasak Elma Dizisine Yeniden O İsim Dönüyor! Ne Şahika, Ne Zehra, Ne Kerim… Yapım Ekibi Açıklayınca Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Yasak Elma’ya bomba isim yeniden ekranlara dönüyor! Yapım ekibi, dizinin sezon finalinde müjdeli haberi verince seyirciler havalara uçtular! Gelen isim ise ne Şahika, ne Zehra ne de Kerim! İşte Yasak Elma dizisin girecek olan bomba isim…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yasak Elma dizisine damgasını vuran bir ismin yeniden gelebileceğine dair yeşil ışıklar yakınca sosyal medya ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Haz 2022 - 21:37 Ankara- Yaşam

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