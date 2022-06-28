Yasak Elma Dizisine Yeniden O İsim Dönüyor! Ne Şahika, Ne Zehra, Ne Kerim… Yapım Ekibi Açıklayınca Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Yasak Elma’ya bomba isim yeniden ekranlara dönüyor! Yapım ekibi, dizinin sezon finalinde müjdeli haberi verince seyirciler havalara uçtular! Gelen isim ise ne Şahika, ne Zehra ne de Kerim! İşte Yasak Elma dizisin girecek olan bomba isim…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yasak Elma dizisine damgasını vuran bir ismin yeniden gelebileceğine dair yeşil ışıklar yakınca sosyal medya ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.