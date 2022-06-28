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28 Haz 2022 - 21:37

Yasak Elma Dizisine Yeniden O İsim Dönüyor! Ne Şahika, Ne Zehra, Ne Kerim… Yapım Ekibi Açıklayınca Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Yasak Elma’ya bomba isim yeniden ekranlara dönüyor! Yapım ekibi, dizinin sezon finalinde müjdeli haberi verince seyirciler havalara uçtular! Gelen isim ise ne Şahika, ne Zehra ne de Kerim! İşte Yasak Elma dizisin girecek olan bomba isim…