ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Haziran 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 30 Haziran 2022 Perşembe Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik ile su şebekesi çalışmalarının kesiştiği bir güne uyanan Ankaralılara, bugün o 6 ilçede su kesintisi ile karşı karşıya kalıyor. Peki, ASKİ 30 Haziran 2022 Perşembe Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 30 Haziran 2022 Perşembe Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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