- 29 Haz 2022 - 23:55

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Haziran 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı su kesintileri yaşanabiliyor. Peki, 30 Haziran 2022 Perşembe Ankara su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte merak edilenler...

Ankara 30 Haziran 2022 Perşembe Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Elektrik ile su şebekesi çalışmalarının kesiştiği bir güne uyanan Ankaralılara, bugün o 6 ilçede su kesintisi ile karşı karşıya kalıyor. Peki, ASKİ 30 Haziran 2022 Perşembe Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 30 Haziran 2022 Perşembe Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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29 Haz 2022 - 23:55 - Yaşam

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